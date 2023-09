https://fr.sputniknews.africa/20230909/un-diplomate-russe-revele-quand-il-faudra-attendre-linauguration-de-la-monnaie-commune-des-brics-1061996943.html

Un diplomate russe révèle quand il faudra attendre l’inauguration de la monnaie commune des BRICS

Les pays des BRICS s’orientent vers l’établissement d’une monnaie unique, mais il s’agit d’un processus long et "pas facile", a estimé un responsable du... 09.09.2023, Sputnik Afrique

Visant l’indépendance du dollar dans les échanges commerciaux, les pays des BRICS optent souvent pour les monnaies nationales. Ainsi, dans ses échanges avec la Chine, la Russie a recours au yuan, et utilise les devises locales en commerçant avec certains pays arabes.Un "chemin pas rapide"Quant à l’émergence d’une monnaie commune des BRICS, il en faudra du temps, a expliqué le diplomate russe. "L’idée en est encore au tout début de son développement" et elle est promue par le Brésil et soutenue par la Russie.Après le récent sommet des BRICS à Johannesburg, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a estimé qu’à ce stade, le passage vers une monnaie commune est assez problématique en l’absence d’expérience au-delà du système du dollar. Or, selon le ministre, une telle expérience s’accumulera grâce aux échanges en devises nationales avec plusieurs partenaires, comme l’Iran, l’Inde ou la Chine.

