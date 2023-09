Déjà une monnaie commune aux BRICS? Le cadeau russe qui crée la confusion

https://fr.sputniknews.africa/20230907/deja-une-monnaie-commune-aux-brics-le-cadeau-russe-qui-cree-la-confusion-1061951423.html

L'ambassade de Russie en République d'Afrique du Sud a démenti les informations diffusées précédemment sur les réseaux sociaux, selon lesquelles le chef de la mission diplomatique russe à Pretoria avait présenté un prototype de billet de banque des pays membres des BRICS.Dans un communiqué publié sur la chaîne Telegram, l’ambassade russe a expliqué qu’il ne s’agissait que d’un… cadeau-souvenir.Ainsi, le 1er septembre, une cérémonie avait été organisée à Pretoria par l'ambassade des Émirats arabes unis à l'occasion de l'admission de nouveaux membres au sein des BRICS.Au cours de l’événement, l'un des participants à la soirée a reçu un "billet souvenir des BRICS", émis par l’imprimerie de Kirjatch (dans la ville russe de Vladimir) à l'approche du XVe sommet des BRICS à Johannesburg.L’ambassade a souligné que plus tôt, certains médias, se référant à une source étrangère, avaient déclaré que "la Russie a[vait] lancé la monnaie unique des BRICS", ce qui ne reflétait pas la réalité.À quand la création d’une monnaie commune?Suite au sommet de Johannesburg en août, le groupe des BRICS s’est élargi, avec l’adhésion de six nouveaux membres, parmi lesquels l’Égypte et l’Éthiopie. Le Président brésilien Lula da Silva a fait savoir que les membres du groupe discuteraient l'année prochaine de la création d'une monnaie unique.Sergueï Lavrov a pour sa part expliqué début septembre les raisons pour lesquelles le projet n’était pas pour tout de suite. À ce stade en effet, ce passage est assez problématique vu l’absence d’expérience au-delà du système du dollar, selon le chef de la diplomatie russe.Or, selon le ministre, une telle expérience s’accumulera grâce aux échanges en devises nationales avec plusieurs partenaires, comme l’Iran, l’Inde ou la Chine, "qui ne souhaitent pas suivre les indications de l’Occident et rompre la coopération" avec la Russie.

