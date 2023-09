https://fr.sputniknews.africa/20230901/lavrov-la-diplomatie-est-silencieuse-uniquement-avec-ceux-qui-veulent-nous-parler-avec-des-canons-1061778490.html

Lavrov: "La diplomatie est silencieuse uniquement avec ceux qui veulent nous parler avec des canons"



À l’occasion de la rentrée scolaire, Sergueï Lavrov a rencontré ce 1er septembre des étudiants et professeurs de l’Institut d'État des relations internationales de Moscou.Son discours a compris tout un éventail de sujets sensibles de l’actualité, à savoir la construction d’un monde multipolaire, la création de la monnaie commune des BRICS, le rôle de la diplomatie dans le monde d’aujourd’hui et bien d’autres.Le ministre russe des Affaires étrangères a jugé que la phrase ’dommage pour les diplomates, ils devront désormais végéter dans leurs bureaux, lire des journaux’, s’impose irrémédiablement à ceux qui suivent le vieux principe de ‘quand les armes parlent, la diplomatie se tait’.Monde multipolaireEt d’ajouter que le cap de l'Occident, qui "vise à ralentir le cours de l'histoire", ne fera qu'engendrer "des situations de confrontation et des difficultés supplémentaires pour la communauté mondiale".Le chef de la diplomatie russe a estimé que les calculs selon lesquels les relations de la Russie avec l’Occident redeviendront comme avant "sont construits sur du sable".La Russie ne souhaite pas "tuer" le dollar, les États-Unis cessent eux-mêmes d’assurer leur rôle qui était acceptable pour tout le monde, a déclaré le ministre russe.Céréales russes pour l’AfriqueLe chef de la diplomatie russe s’est également exprimé sur le dossier de la sécurité alimentaire. Il a fait savoir que "des travaux pratiques sont déjà en cours pour mettre en œuvre des livraisons gratuites de céréales russes aux six pays africains les plus nécessiteux".Sergueï Lavrov a précisé qu'il était prévu de fournir environ 50.000 tonnes de céréales à chaque État.

