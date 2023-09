https://fr.sputniknews.africa/20230905/vers-la-creation-dun-centre-darbitrage-des-brics-moscou-et-pekin-en-discutent-1061910668.html

Vers la création d’un centre d'arbitrage des BRICS? Moscou et Pékin en discutent

Vers la création d’un centre d'arbitrage des BRICS? Moscou et Pékin en discutent

Le ministère russe de la Justice a annoncé avoir discuté avec la Chine du concept d’un Centre international d’arbitrage des BRICS, en marge d’une conférence... 05.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-05T23:04+0200

2023-09-05T23:04+0200

2023-09-05T23:04+0200

international

russie

chine

brics

shanghai

arbitrage

ministère russe de la justice

réunion ministérielle

coopération

organisation de coopération de shanghai (ocs)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103390/71/1033907177_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_2fc002cedc9242702923d87d640009ca.jpg

Les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) pourraient mettre en place un Centre international d’arbitrage. Ce concept a été au cœur de discussions entre les ministres russe et chinois de la Justice, Konstantin Tchuïtchenko et He Rong, a rapporté le 5 septembre le ministère russe de la Justice.Les ministres russe et chinois ont aussi discuté des moyens de lutte contre les sanctions adoptées par certains pays occidentaux. Leur entretien a eu lieu en marge de la Xe réunion des ministres de la Justice de l’Organisation de coopération de Shanghaï (OCS) qui s’est ouverte le 5 septembre à Shanghaï.Un sommet des BRICS s’était tenu en Afrique du Sud fin août. Il a débouché sur l’annonce de l’adhésion de six nouveaux membres à partir de janvier 2024: l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Iran.

russie

chine

shanghai

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, chine, brics, shanghai, arbitrage, ministère russe de la justice, réunion ministérielle, coopération, organisation de coopération de shanghai (ocs)