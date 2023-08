https://fr.sputniknews.africa/20230822/les-sanctions-antirusses-sont-une-arme-de-guerre-selon-une-officielle-des-brics-1061529594.html

Les sanctions antirusses sont une "arme de guerre", selon une officielle des BRICS

"Le multilatéralisme, le respect mutuel, c'est la voie à suivre." Les sanctions unilatérales imposées à la Russie impactent les moyens de subsistance des... 22.08.2023

La présidente sud-africaine du Conseil d’affaires des BRICS Busisiwe Mabuza a évoqué pour Sputnik l’impact des sanctions antirusses sur les agriculteurs sud-africains. Elle a cité en exemple ses collègues souhaitant vendre leurs produits à la Russie.Selon elle, les sanctions antirusses imposées unilatéralement par l’Occident ont fortement inquiété les entreprises faisant du commerce avec Moscou. Les banques sud-africaines leur ont annoncé l’impossibilité de réaliser des paiements après la déconnexion de la Russie du système SWIFT.Selon la responsable, "c'est une agression".Elle estime qu’on ne résout pas un problème en en créant un autre. C’est la raison pour laquelle une délégation africaine est allée rencontrer les dirigeants ukrainien et russe.Les candidats à l’adhésion séduits par le multilatéralismeBusisiwe Mabuza a également évoqué son attitude envers l’idée de considérer les BRICS comme une alternative. Pour elle, c’est plutôt une démonstration au monde de la façon dont les choses doivent être faites et de l’importance du multilatéralisme.Les relations entre les pays des BRICS, respectueuses et mutuellement bénéfiques, observées par de nombreux pays, les encouragent à rallier le groupe."Ils voient comment le monde peut être si le multilatéralisme est maintenu."Le Conseil d’affaires des BRICS avait été créé lors du sommet de Durban en mars 2013. Il s’était réuni pour la première fois en août 2013 à Johannesburg.Il avait été constitué afin de promouvoir les liens économiques, commerciaux et d’investissements des cinq pays du groupe, et afin d’assurer le dialogue entre la communauté patronale et les structures gouvernementales.L’activité en son sein est menée par 9 groupes de travail.Le sommet des BRICS commence le 22 août à Johannesburg. Il est la plus grande rencontre de l’histoire des chefs d’État et de gouvernement du monde non occidental. Le sommet réunit plus de 60 États du Sud global qui s’opposent tous, dans une mesure ou une autre, à la domination occidentale et cherchent des mécanismes de coopération alternatifs.Participez et suivez le déroulement de la journée sur Telegram, TikTok, Odysee, Facebook*, X et Threads* à l'aide du hashtag #BRICS2023. L’équipe de Sputnik est présente sur place pour vous livrer des reportages, interviews et analyses.*Meta (Facebook et Instagram) est interdit en Russie pour activités extrémistes.

