Les entretiens Russie-USA à Riyad s'achèvent, Trump fournit des détails

Les entretiens russo-américains touchent à leur fin à Riyad, selon Grigori Karassine, membre de la délégation russe. Selon Donald Trump, ils portent sur les... 24.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-24T18:37+0100

2025-03-24T18:37+0100

2025-03-24T18:51+0100

Les négociations russo-américaines au niveau d'expert s'achèvent ce lundi 24 mars à Riyad, en Arabie saoudite, a annoncé Grigori Karassine, membre de la délégation russe.Les interlocuteurs discutent entre autres de questions territoriales et d'éventuelles lignes de démarcation, a pour sa part annoncé le Président Donald Trump lors d'un point presse à la Maison-Blanche.Selon lui, les discussions concernent un éventuel contrôle américain sur les centrales nucléaires ukrainiennes. En plus, les États-Unis et l'Ukraine ont conclu un accord sur les terres rares, qui sera bientôt signé, ajoute le Président des Etats-Unis.

