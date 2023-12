https://fr.sputniknews.africa/20231206/loccident-a-de-plus-en-plus-de-mal-a-soutenir-le-regime-de-kiev-selon-moscou-1063985014.html

L’Occident a de plus en plus de mal à soutenir le régime de Kiev, selon Moscou

L’Occident tient à bout de bras le régime ukrainien, dans un conflit qui engloutit d’énormes ressources humaines et matériel, a déclaré la porte-parole de la... 06.12.2023, Sputnik Afrique

Le vernis craque. Suite à l’échec de la contre-offensive ukrainienne cet été, les pays occidentaux ont de plus en plus de mal à soutenir les efforts de Kiev pour continuer le conflit, a expliqué la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.L’Ukraine est en effet devenue un "trou noir" géant, qui engloutit d’énormes ressources humaines et matérielles, a ajouté la responsable.Pour faire face à ces besoins, Kiev a donc été forcé de se tourner vers l’Otan, mais a, du même coup, hypothéqué son avenir, s’asservissant à l’Alliance Atlantique, qui n’est rien d’autre qu’une dictature, sous directives américaines, a souligné Maria Zakharova.Aide alimentairesLe conflit continue par ailleurs de perturber les approvisionnements alimentaires en Afrique. Mais malgré les sanctions occidentales, Moscou continue ses livraisons aux pays africains, a souligné Maria Zakharova. Des lots humanitaires sont ainsi récemment parvenus à Mogadiscio et les autorités ont exprimé leur sincère gratitude pour ce geste.Ce lot de 25.000 tonnes de céréales gratuites offertes à la Somalie semble d’ailleurs mal passer côté occidental. C’est la preuve que Moscou tient ses promesses, expliquait ainsi récemment à Sputnik l’analyste nigérian Ovigwe Eguegu, qui craint de voir la propagande antirusse redoubler pour tenter de discréditer les livraisons à l’Afrique.

