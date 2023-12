https://fr.sputniknews.africa/20231202/des-camions-avec-de-laide-humanitaire-et-du-carburant-sont-arrives-a-gaza-1063918203.html

Des camions avec de l’aide humanitaire et du carburant sont arrivés à Gaza

Des camions avec de l’aide humanitaire et du carburant sont arrivés à Gaza

Israël a autorisé le passage dans la bande de Gaza d’une cinquantaine de camions transportant de l’aide humanitaire et du carburant via le poste-frontière de... 02.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-02T18:50+0100

2023-12-02T18:50+0100

2023-12-02T18:50+0100

international

israël

bande de gaza

aide humanitaire

egypte

convois humanitaires

carburant

conflit israélo-palestinien

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/17/1063012053_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a5b041b662da79df17a12e5576f79ee6.jpg

Un convoi de 52 camions chargés des produits nécessaires aux Gazaouis, dont deux camions-citernes, est entré ce samedi 2 décembre dans la bande de Gaza par le poste de Rafah, a annoncé la chaîne de télévision égyptienne Al Qahera News.Trois Gazaouis atteints de maladies chroniques ont en outre été accueillis en Égypte pour recevoir un traitement, a ajouté la chaîne.Israël avait précédemment interdit le passage des camions depuis l'Égypte dans la bande de Gaza jusqu’à un nouvel ordre, selon l’agence d’information WAFA.Expiration du cessez-le-feuLa trêve entre Israël et le Hamas a expiré le 1er décembre au matin et aucune prolongation n'a été officiellement annoncée.Les forces israéliennes ont déclaré que le mouvement palestinien avait ouvert le feu sur le territoire israélien en violation du cessez-le-feu, et que Tsahal avait en conséquence repris ses opérations contre le Hamas dans la bande de Gaza.Israël et le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, étaient parvenus le 22 novembre à un premier accord à grande échelle depuis l'escalade du conflit le 7 octobre. Les parties ont convenu de cesser les hostilités pendant quatre jours afin d'échanger des dizaines d'otages et de détenus. La trêve de quatre jours a débuté le 24 novembre, puis elle a été prolongée à deux reprises pour prendre fin le 1er décembre.

israël

bande de gaza

egypte

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, israël, bande de gaza, aide humanitaire, egypte, convois humanitaires, carburant, conflit israélo-palestinien