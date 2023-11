L'Égypte autorise les navires turcs à entrer dans ses ports pour soigner les blessés de Gaza

https://fr.sputniknews.africa/20231105/legypte-autorise-les-navires-turcs-a-entrer-dans-ses-ports-pour-soigner-les-blesses-de-gaza-1063345374.html

L'Égypte a autorisé deux navires turcs transportant des hôpitaux de campagne à entrer dans ses ports pour soigner les Gazaouis blessés, a déclaré le ministre... 05.11.2023, Sputnik Afrique

Un effort humanitaire pour les blessés et les personnes gravement malades à Gaza. Deux navires turcs avec de l’équipement médical ont obtenu l'autorisation du Caire pour entrer dans les ports égyptiens, a annoncé ce 5 novembre Fahrettin Koca, ministre turc de la Santé, suite à un entretien avec son homologue égyptien, Khaled Abdel Ghaffar.Aide aux personnes blessées et patients oncologiquesDe plus, la Turquie continuera de travailler pour amener en Égypte via le poste-frontière de Rafah près de 1.000 patients et blessés qui nécessitent des soins urgents, a déclaré le ministre turc.Ce nombre inclut des patients atteints de cancer qui étaient soignés à l’hôpital de l’amitié turco-palestinienne de Gaza. La Turquie envisage de les transférer, ainsi que les personnes en état critique sur son sol "via des ambulances aériennes et un navire-hôpital", selon le ministre.Effort humanitaireL'acheminement de l'aide à Gaza est possible via le seul poste de frontière à Rafah, reliant l’enclave à l’Égypte. Le 31 octobre, un convoi de 59 camions transportant de l'eau, de la nourriture et des médicaments, soit le plus grand nombre depuis le début des livraisons humanitaires fin octobre, a pu entrer sur le territoire assiégé, a rapporté l’Onu.Ce point de passage a été exceptionnellement ouvert le 1er novembre pour la première fois depuis l'escalade des violences, pour permettre le départ de l'enclave de 80 Palestiniens blessés ainsi que d'étrangers et de binationaux.À part la Turquie, d’autres pays contribuent à l’effort humanitaire. La Jordanie a annoncé le 2 novembre qu'elle enverrait un avion d'aide médicale et de secours dans la bande de Gaza. La Russie a acheminé ce 5 novembre en Égypte 60 tonnes de fret humanitaire d'urgence pour les habitants de l’enclave.EscaladePlus de 1,4 million de personnes sont déplacées à l'intérieur de Gaza, selon l’Onu. Le nombre de victimes ne cesse de grandir depuis le 7 octobre, quand le Hamas avait attaqué les territoires israéliens, faisant plus de 1.400 décès, et l’État hébreu déclenché une réponse militaire sur la bande de Gaza.

