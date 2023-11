https://fr.sputniknews.africa/20231105/larmee-israelienne-progresse-dans-gaza-les-appels-au-cessez-le-feu-restent-lettre-morte-1063326491.html

L'armée israélienne progresse dans Gaza, les appels au cessez-le-feu restent lettre morte

L'armée israélienne progresse dans Gaza, les appels au cessez-le-feu restent lettre morte

L'armée israélienne progresse dans la bande de Gaza, où une nouvelle frappe a fait des dizaines de morts dans un camp de réfugiés le 4 novembre au soir selon... 05.11.2023, Sputnik Afrique

Appuyés par des bombardements et des tirs d'artillerie, les soldats israéliens ont intensifié leurs opérations au sol dans le nord de Gaza, cherchant à détruire le "centre" du Hamas à Gaza-ville, selon l'armée. Ils ont subi plusieurs attaques et tué "des dizaines de terroristes". Dans le sud, ils ont mené un "raid ciblé" tuant des combattants ennemis "qui sortaient d'un tunnel".Le Hamas a affirmé avoir ciblé un convoi militaire israélien avec des obus et infligé des "pertes à l'ennemi".Au moins 29 soldats israéliens ont été tués depuis le début de l'opération terrestre à Gaza le 27 octobre, d'après l'armée, et le ministre de la Défense Yoav Gallant a fait état de "combats difficiles", jurant de "trouver" et "d'éliminer" Yahya Sinouar, le chef du Hamas, classé groupe "terroriste" par Israël, les États-Unis et l'UE.Le ministère de la Santé du Hamas a fait état dans la nuit de samedi à dimanche d'au moins 30 morts dans un bombardement contre un camp de réfugiés, ajoutant que la majorité des victimes étaient des enfants et des femmes.Depuis le début du conflit, il y a près d'un mois, 9.488 personnes, essentiellement des civils dont 3.900 enfants, ont été tuées par les frappes israéliennes dans le territoire palestinien de 362 km2, selon le dernier bilan samedi du gouvernement du Hamas, qui y est au pouvoir depuis 2007.Samedi, l'un des bombardements israéliens a touché selon le Hamas une école de l'Onu où s'abritaient des déplacés dans le camp de réfugiés de Jabaliya, dans le nord, faisant 15 morts.Les forces israéliennes mènent une vaste campagne de représailles dans la bande de Gaza en réaction à l'attaque inédite du Hamas du 7 octobre dernier. La semaine dernière, Tsahal a annoncé étendre ses opérations terrestres dans l’enclave.

