Top 10 des pays africains ayant la plus forte croissance démographique en 2023

Le continent africain s’est agrandi au niveau de sa population, comme le constate Business Insider Africa. Mais de nombreux défis économiques et sociaux émergent de ce fait dans plusieurs zones.À l’échelle africaine, c’est le Niger qui a connu le taux de croissance démographique le plus élevé avec 3,8%, se classant 54e dans le monde, selon une étude de World Population Review, une plateforme qui suit l’évolution de la population de chaque pays. Le nombre de ses habitants s’élève à 27,6 millions en 2023.La deuxième place dans cette liste est occupée par la République démocratique du Congo avec une hausse de 3,29% (6,1 millions de personnes, 113e rang mondial). Le top 3 sur le continent est clôturé par le Tchad, qui voit sa population s’agrandir de 3,13%, représentant 18,5 millions d’habitants (67e rang au monde).Ces États sont suivis par le Mali (3,1%, 58e place au niveau mondial) avec 23,5 millions de personnes, et la Somalie (3,1%, 69e rang) avec 18,3 millions d’habitants.Les 6e et 7e positions sont occupées respectivement par l’Angola (3,08%, 42e au monde) avec 37,1 millions de personnes au total, et la Tanzanie (2,96%, 22e) avec 68,2 millions.Les pays du continent d’Afrique qui font face à la plus faible croissance parmi ce top 10 sont la République centrafricaine (2,92%, 117e rang) avec 5,8 millions d’habitants, l’Ouganda (2,82%, 30e) avec ses 49,1 millions de personnes. La dernière position sur cette liste africaine est détenue par le Mozambique (2,81%, 48e, 34,2 millions d’habitants).Les États les plus peuplés d’AfriqueL’Afrique est le deuxième continent le plus peuplé au monde qui, avec une superficie d’environ 30 millions de km2, abrite au total 1,46 milliard d’habitants. Elle compte 54 pays officiellement reconnus par les Nations unies, avec deux territoires dont les statuts restent indéterminés (Sahara occidental et Somaliland) et plusieurs territoires contrôlés par des pays tiers comme les îles Canaries gouvernés par l’Espagne.Les pays les plus peuplés sont le Nigeria avec plus de 211 millions d’habitants en 2023 et l’Éthiopie avec près de 118 millions de personnes.La République démocratique du Congo, la Tanzanie, l’Afrique du Sud et le Kenya comptent entre 92 millions et 54 millions d’habitants.

