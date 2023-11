Cet État africain a le plus grand nombre de femmes au parlement

afrique subsaharienne, parlement, députés, femmes, hommes et femmes, parité, classement

Les parlements de la plupart des pays africains ne peuvent pas tous se vanter d’avoir un nombre significatif de femmes députées, ressort-il de la dernière édition du classement de l'Union interparlementaire (UIP). La plateforme publie chaque mois un classement mondial selon le pourcentage de sièges occupés par des femmes dans les chambres parlementaires basses ou uniques.Le Rwanda occupe la première place dans le classement mondiale. La basse chambre du parlement rwandais se compose de 80 membres au total, représentée par 61,3% de femmes.Le Sénégal est le 2e sur la liste africaine avec 46,1% des femmes dans la chambre basse de l’organe législatif sur 165 parlementaires. Le pays est le 13esur la liste mondiale. Le top 3 du continent africain se termine par l’Afrique du Sud (16e dans le classement mondial) avec 45,3% de femmes sur un total de 395 parlementaires.Le top 10 des états africains ayant la meilleure représentativité législative féminine inclut également la Namibie (44,2% de femmes et se retrouve à la 19e place mondiale), le Mozambique (43,2%; 21e rang), le Cap-Vert (41,7%; 25e), l’Éthiopie (41,3%; 27e), le Burundi (38,2%; 34e), la Tanzanie (37,4%; 38e) et le Cameroun (33,9%; classé 49e).La dernière position de la liste africaine est détenue par le Nigeria (180e place), avec uniquement 3,9% de femmes sur ses 358 députés. L’Algérie a également une faible représentativité féminine (168e) avec 7,9% de femmes sur 407 sièges, ainsi que la Gambie (166e) avec 8,6% de femmes sur 58 parlementaires.

