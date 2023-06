https://fr.sputniknews.africa/20230618/une-algerienne-nommee-parmi-les-femmes-leaders-de-2023-1060018211.html

Une Algérienne nommée parmi les femmes leaders de 2023

Une Algérienne nommée parmi les femmes leaders de 2023

La neurochirurgienne algérienne Nawel Habchi a été récompensée par l’International Women Parliament, qui a vu en elle l’une des personnalités féminines de... 18.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-18T22:02+0200

2023-06-18T22:02+0200

2023-06-18T22:02+0200

maghreb

algérie

femme de l'année

femmes

neurochirurgie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/0a/1045329567_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_41ea1207644c37a2565f32126f3929a0.jpg

Une femme algérienne à l’honneur. La scientifique Nawel Habchi a reçu un "Iconic Women award", prenant place parmi les dix femmes leaders dans leur domaine d’activités en 2023. Elle s’est distinguée dans la catégorie neurochirurgie et biologie. Le prix a été décerné par l’International Women Parliament.Nawel Habchi s’était illustrée fin avril, en devenant rédactrice en chef de la revue médicale de l’University of Victoria de Londres, l’une des plus prestigieuses du Royaume-Uni.Elle a par ailleurs été enseignante à l’Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene d’Alger (USTHB) pendant presque 12 ans, avant d’officier dans le service de neurochirurgie de l’hôpital Mustapha Bacha d’Alger.D’autres femmes africaines couronnéesPlusieurs autres personnalités africaines ont été récompensées d’un "Iconic Women award" en ce début d’année. L’avocate sud-africaine Natasha Mohunlal a ainsi été primée dans la catégorie entrepreneur. La Mauricienne Kallychurn Arshiya Upasnaa pour sa part été nommée dans la catégorie éducation.Fin février, Forbes Afrique avait également révélé son classement des femmes les plus influentes du continent. La Camerounaise Denise Epot, à la tête d’Afrique de TV5 Monde y figurait en première place. Derrière elle arrivait Bénédicte Janine Kacou Diagou, originaire de Côte d’Ivoire, financière à la tête de l’un des plus grands groupes de banques et d’assurance d’Afrique.

maghreb

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maghreb, algérie, femme de l'année, femmes, neurochirurgie