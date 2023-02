https://fr.sputniknews.africa/20230216/ces-femmes-sont-les-plus-influentes-dafrique-1057936803.html

Ces femmes sont les plus influentes d’Afrique

Pourvoyeuses d’emplois, moteurs du dynamisme économique observé dans leurs pays… Forbes Afrique a réalisé un classement des 50 self-made-women africaines les... 16.02.2023, Sputnik Afrique

Deux Camerounaises, une Ivoirienne, une Congolaise et une Ghanéenne se trouvent en tête d’un nouveau classement du magazine Forbes Afrique qui a nommé les 50 femmes les plus influentes du continent.Présentes dans tous les secteurs d’activité, ces femmes africaines font partie de la crème des influenceuses. Sputnik fait un tour d’horizon avec ce top-5.Qui sont ces femmes qui constituent le podium?Au premier rang se trouve la Camerounaise Denise Epoté. Cette femme de média figure régulièrement dans les classements des femmes les plus influentes du continent africain. Celle qui a été la première présentatrice du journal à la télévision nationale camerounaise, dans les années 1980-1990, est aujourd’hui directrice marketing de TV5Monde et PCA de TV5Monde USA et TV5Monde Amérique latine. Elle a passé 23 ans à la direction Afrique de la chaîne.Bénédicte Janine Kacou Diagou, originaire de Côte d’Ivoire, lui emboîte le pas. Femme des Finances, cette diplômée en finance de la Middlesex University de Londres dirige l’un des premiers groupes bancassurances de la zone UEMOA. Via ses filiales, la holding dispose d’une présence dans 12 pays et d’une surface financière incontestable (10,02 milliards de francs CFA de résultat net au premier semestre de 2021).Une autre Camerounaise, Carmen Kamgaing, complète le podium. Cette ingénieure de formation occupe le poste de vice-présidente Afrique chez Caterpillar, grande société de production d’engins de génie civil. Selon Forbes Afrique, Mme Kamgaing dit "aimer les challenges, l’action et le résultat".La Congolaise (de RDC) Marie-Chantal Kaninda arrive en 4e position. Exerçant depuis plus de 20 ans dans la filière minière pour les plus grands groupes internationaux, elle dirige depuis le début de l’année Glencore RDC, la filiale congolaise du géant mondial du négoce et de l’extraction des matières premières (203 milliards de dollars de chiffre d’affaire en 2021). Elle est depuis lors l’une des femmes les plus puissantes du continent.Vient ensuite la Ghanéenne Angela Kyerematen-Jimoh. Cette spécialiste en droit des entreprises est, depuis janvier 2022, responsable des partenariats stratégiques pour l’Afrique chez Microsoft. Avant d’occuper ce poste, elle avait été la première femme à occuper celui de directrice exécutive d’IBM pour l’Afrique du Nord.Les pays représentés dans le top-50Dans le top-50 de Forbes des femmes les plus influentes d’Afrique, sur les 54 pays du continent, seulement vingt sont représentés: l’Algérie, l’Afrique du Sud, le Bénin, le Botswana, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, le Ghana, l’Ouganda, le Libéria, le Kenya, la Namibie, le Nigéria, le Maroc, la RDC, la Tunisie, le Rwanda, le Sénégal et la Zambie.

