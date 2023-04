https://fr.sputniknews.africa/20230414/lafrique-du-sud-definit-ses-priorites-au-sein-des-brics-1058608557.html

L’Afrique du Sud définit ses priorités au sein des BRICS

L’Afrique du Sud définit ses priorités au sein des BRICS

En tant que pays assurant la présidence des BRICS, l'Afrique du Sud annonce les opportunités du projet de libre-échange continental africain, de la transition... 14.04.2023

Cette année, l’Afrique du Sud assure la présidence tournante au sein des BRICS et accueille le sommet du groupe fin août. Contacté par Sputnik, le sherpa du pays, Anil Sooklal, évoque l’investissement du groupe des BRICS dans divers domaines sur le continent africain.Trois piliers sud-africainsL’Afrique du Sud fait la promotion de trois sujets importants, selon Anil Sooklal. Premièrement, le pays envisage d’utiliser sa présidence pour faire progresser "les opportunités qui se présentent à travers l'accord de libre-échange". Ce projet de création de zone de libre-échange continentale africaine englobe 54 pays, et est discuté depuis 2012.Le deuxième volet est la transition énergétique. "Nous avons une feuille de route énergétique très ambitieuse chez les BRICS, et cela inclut la transition vers une énergie propre, verte", avance le diplomate, ajoutant que le lancement d’une plateforme spécialisée est envisagé.Le troisième domaine est axé sur la promotion de l’entrepreneuriat féminin au sein des BRICS et sur le continent africain en général. Selon Anil Sooklal, la plateforme BRICS Africa Women's Business Alliance va être lancée. Elle devra faciliter les échanges entre les entrepreneuses africaines de PME et les BRICS.

