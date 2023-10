https://fr.sputniknews.africa/20231010/ces-pays-africains-comptent-le-plus-de-sans-abris-1062688887.html

Ces pays africains comptent le plus de sans-abris

Ces pays africains comptent le plus de sans-abris

Certains pays d'Afrique continuent d'affronter de graves problèmes de logement en 2023, comme le montre les dernières données du World Population Review.

Un fléau toujours présent. Si l’Afrique poursuit son développement, le problème des sans-abris persiste dans de nombreux pays du continent, à en croire les données du World Population Review. Des Africains se retrouvent sans domicile, vivants dans la rue ou dans des lieux non prévus pour l’habitation.Le facteur économique n’explique pas à lui seul la proportion des sans-abris. La preuve: le pays qui compte le plus de sans-abris en Afrique est aussi l’une des locomotives du continent. Le Nigeria est en effet en tête de ce classement peu glorieux, avec 24,4 millions de sans-abris. Il connait notamment d’importants mouvements de populations et des processus de gentrification, qui rendent les logements plus chers et moins accessibles.Derrière le Nigeria, l’Égypte est le second pays africain avec le plus de sans-abris (12 millions), suivi de la République démocratique du Congo (5,3 millions) et de la Somalie (2,9 millions).Séisme et climatOutre la pauvreté, l’urbanisme ou les conflits, les désastres naturels augmentent aussi la proportion des sans-abris. Le séisme de magnitude 7 qui a frappé le Maroc début septembre avait notamment détruit plus de 50.000 habitations, mettant à la rue plus de 300.000 personnes, selon l’Onu. Le royaume chérifien avait d’ailleurs lancé un plan de relogement d’envergure, octroyant une aide d'urgence de 30.000 dirhams (environ 2.750 euros) pour les ménages dans le besoin.Au Sénégal, c’est le changement climatique qui fait des siennes. La montée des eaux, accompagnée de crue et de raz-de-marée a fait perdre le logement à 20.000 personnes sur la Langue de Barbarie, non loin de Saint-Louis du Sénégal.

