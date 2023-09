https://fr.sputniknews.africa/20230915/le-maroc-annonce-un-programme-de-relogement-apres-le-seisme-1062119852.html

Le Maroc annonce un programme de relogement après le séisme

Le Maroc a annoncé jeudi la mise en oeuvre d'aides d'urgence visant à soutenir et reloger les habitants d'environ 50.000 bâtiments endommagés par le puissant... 15.09.2023, Sputnik Afrique

Les habitants affectés doivent être relogés de façon provisoire "dans des structures conçues pour résister au froid et aux intempéries; ou dans des sites d'accueil aménagés avec toutes les commodités nécessaires", a indiqué le cabinet royal dans un communiqué, publié à l'issue d'une réunion présidée par le roi Mohammed VI. Le séisme, qui s'est produit dans la nuit du 8 au 9 septembre dans la province d'Al-Haouz au sud de Marrakech, a fait 2.946 morts et 5.674 blessés selon le dernier bilan officiel publié mercredi soir. Le nombre de sans-abris résultant de ce séisme, qui a dévasté de nombreuses habitations de villages situés dans des zones montagneuses parfois très difficiles d'accès, n'est pas connu. Face à l'ampleur de la catastrophe, les autorités marocaines ont sollicité des pays comme l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Emirats arabes unis pour envoyer des équipes de recherche et sauvetage. La Croix-Rouge a lancé un appel de fonds d'environ 100 millions d'euros, afin de soutenir les opérations de secours.

