Ce pays africain connaît un boom de la production de gaz en 2023

De janvier à septembre 2023, la production algérienne de gaz a augmenté de 11%, rapporte Attaqa qui se réfère aux récentes données de l’Unité de recherche... 23.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-23T19:00+0100

2023-11-23T19:00+0100

2023-11-23T19:00+0100

gaz

algérie

afrique

énergie

production

hydrocarbures

L’Algérie a augmenté sa production de gaz naturel de 11% pendant les neuf premiers mois de 2023 en glissement annuel, écrit le quotidien Attaqa, citant les données publiées le 22 novembre par l’Unité de recherche énergétique.Au cours de cette période, le pays a produit 79,698 milliards de mètres cubes contre 71,718 milliards pour la même période de l’année précédente, selon les chiffres.Par exemple, en septembre dernier, ces volumes ont atteint 8,346 milliards de mètres cubes, contre 8,139 milliards de mètres cubes en août dernier.En général, la production de gaz algérienne a maintenu ses rythmes élevés pratiquement pendant tous les mois pris en compte, à l’exception du mois de juin. En moyenne, la production a atteint 8,855 milliards de mètres cubes, contre 7,980 milliards de mètres cubes au cours de la même période de 2023.Entretemps, la consommation de gaz naturel en Algérie a chuté de 7,2% au cours de 2022, avec un total de 44,3 milliards de mètres cubes.Le vent en poupe pour ce secteurLe pays ambitionne de renforcer davantage ce secteur sur fond de demande européenne croissante. En effet, le Vieux Continent est déjà devenu le plus grand importateur de gaz algérien. En particulier, les importations françaises de gaz algérien ont connu une augmentation de 92,1% durant le premier semestre de 2023, selon les douanes françaises.En 2022, l’Europe a reçu 31,5 milliards de mètres cubes sur un total des exportations algériennes à 35,5 milliards de mètres cubes. Le reste s’est dirigé vers l’Afrique.L’Algérie occupe également la première place des producteurs africains de gaz naturel, selon le rapport 2023 de l’Institut de l’énergie qui analyse les données de 2022. Sur un total de 249 milliards de mètres cubes extraits sur tout le continent, ce pays en a produit 98,2 milliards de mètres cubes.Dans le monde arabe, l’Algérie vient en troisième position, derrière le Qatar (178,4 milliards de m3) et l’Arabie saoudite (120,4 milliards de m3).Vu que le pays dispose de grosses réserves de gaz (de 4,5 billions de mètres cubes) et qu’il prévoit de démarrer plus d’une dizaine de puits de combustible bleu d’ici deux ans, il est possible de s’attendre à un développement durable de cette filière, conclut Attaqa.Bon pronostic pour toute l’AfriqueÀ l’échelle du continent, l’industrie africaine du gaz naturel va croître progressivement en 2024, avec les flux de gaz naturel liquéfié (GNL) qui afficheront une croissance de 8% en glissement annuel, selon la plateforme Energy Capital & Power, qui cite un rapport la Chambre africaine de l'énergie (AEC).Selon ce document, l’Afrique pourrait surtout augmenter ses exportations de GNL au cours de la seconde moitié de la décennie à venir, le Mozambique augmentant sa production de GNL aux côtés de l'Égypte, de la Guinée équatoriale, du Sénégal et de la Mauritanie.

