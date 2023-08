https://fr.sputniknews.africa/20230822/ces-trois-pays-devraient-dominer-le-marche-africain-du-gnl-face-a-la-crise-des-combustibles-1061544003.html

Ces trois pays devraient dominer le marché africain du GNL face à la crise des combustibles fossiles

Ces trois pays devraient dominer le marché africain du GNL face à la crise des combustibles fossiles

Alors que l'utilisation des combustibles fossiles diminue à l’échelle mondiale, le Nigeria, l’Algérie et l’Égypte sont sur le point de dominer le marché... 22.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-22T22:24+0200

2023-08-22T22:24+0200

2023-08-22T22:24+0200

gaz naturel liquéfié (gnl)

afrique

algérie

égypte

nigeria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/1d/1060236320_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bb31a9406da930e77bffd4981b09a2ab.jpg

De 2023 à 2027, le Nigeria, l’Algérie et l’Égypte devraient contrôler le marché africain du gaz naturel et du gaz naturel liquéfié (GNL), alors que l’utilisation de combustibles fossiles devient impopulaire partout dans le monde, indique le rapport d’août 2023 de la Chambre africaine de l’énergie sur l’état de l’énergie sur le continent.Selon ses prévisions, l’approvisionnement en gaz naturel de l'Afrique sera de 25,5 milliards de pieds cubes par jour en 2023, ce qui constituera une augmentation de 1% par rapport à 2022.Quant aux prévisions individuelles, l’Algérie devrait connaître une croissance de 10 Gpi3/j en 2023 à 11 Gpi3/j d’ici 2027. L’Égypte devrait rester stable à 6,25 Gpi3/j et le Nigeria devrait fluctuer légèrement entre 4,5 et 5,5 Gpi3/j.D’autres pays africains dans l’arèneLe rapport mentionne également d’autres pays africains qui pourraient devenir des acteurs majeurs sur le marché du gaz naturel. Leur éventuelle croissance pourrait principalement être portée par d’énormes projets menés dans des pays comme le Mozambique, la Tanzanie, l’Afrique du Sud et dans la zone Mauritanie-Sénégal. Les champs en amont, qui fournissent du gaz d'alimentation à l'installation de Soyo LNG, sont également exploités ou ont des partenaires d'intérêt direct en Angola.

afrique

algérie

égypte

nigeria

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

gaz naturel liquéfié (gnl), afrique, algérie, égypte, nigeria