Voici en quoi les BRICS dépassent le G7, selon un économiste américain

Les BRICS dépassent largement le G7 en termes de taille des économies, a exposé l’économiste américain et professeur de l’université Columbia Jeffrey Sachs dans une interview accordée à Sputnik.Plus concrètement, comme il l’a fait remarquer, les membres initiaux du groupe (le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud) représentent déjà 32% de l’économie mondiale, selon les estimations du Fonds monétaire international (FMI). Tandis que l'ensemble du G7 (les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne, la France, l'Italie et le Japon) représente 30% de l'économie mondiale.Mais avec les nouveaux participants, qui viendront bientôt rejoindre les BRICS, dont l'Éthiopie, l'Égypte, l'Arabie saoudite et l'Iran, la part de l'association augmentera encore.De plus, M.Sachs a également souligné la supériorité du groupe en termes de population. En effet, la Chine et l'Inde rassemblent à elles seules environ 2,9 milliards d'habitants.Élargissement des BRICSLe 1er janvier 2024, six pays - l’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Égypte, l’Éthiopie, les Émirats arabes unis et l’Iran- doivent intégrer officiellement les BRICS.Une telle décision sur l’élargissement du groupe a été prise par ses dirigeants lors du 15e sommet des BRICS.Ces pays sont libres d'accepter ou de refuser cette invitation.Cette dernière a été examinée sur la base d’une demande officielle formulée par les pays. Plus de 22 États ont demandé officiellement à devenir membres du groupe et les dirigeants ont décidé par consensus d'élargir dans un premier temps le cercle aux six pays invités.

