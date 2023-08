https://fr.sputniknews.africa/20230824/ladhesion-de-6-nouveaux-membres-nest-que-la-premiere-etape-selon-un-sherpa-des-brics-1061599290.html

L’adhésion de 6 nouveaux membres n’est que la première étape, selon un sherpa des BRICS

L’adhésion de 6 nouveaux membres n’est que la première étape, selon un sherpa des BRICS

Le sherpa sud-africain des BRICS Anil Sooklal a commenté à Sputnik Afrique en marge du sommet l’élargissement du groupe et les perspectives des échanges en... 24.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-24T16:30+0200

2023-08-24T16:30+0200

2023-08-24T16:30+0200

sommet des brics 2023 en afrique du sud

anil sooklal

brics

élargissement

adhésion

valeurs

critères

paiement

monnaie nationale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/18/1061578965_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c5501bff85e5ed6f0462c910d5f8e8d9.jpg

Anil Sooklal, ambassadeur itinérant sud-africain auprès des BRICS, a parlé à Sputnik Afrique de l’élargissement de l’organisation et des avantages qu’en tireront aussi bien cette dernière que les nouveaux adhérents.Il s’est également félicité de l’adhésion de l’Égypte, l’une des plus grandes économies du continent, ainsi que de l’Éthiopie, le siège de l’Union africaine."Je pense que cela renforce la présence de l’Afrique, la représentation à la fois du nord de l’Afrique et du sud de l’Afrique. Nous sommes très heureux qu’il y ait une telle présence."Selon Anil Sooklal, en rejoignant le groupe les nouveaux membres doivent partager ses valeurs, donc le rejet d’un monde unipolaire en faveur d’un monde multipolaire, qui est un des principes défendus par les BRICS.De cette façon, les nouveaux membres devraient examiner toutes ces questions et adopter les critères et les principes soutenus par le groupe.L’incorporation de six nouveaux membres n’est que la première phase, car 22 pays ont postulé. Les dirigeants ont chargé les ministres des Affaires étrangères d’examiner les modalités pour les pays partenaires et de les finaliser d’ici l’année prochaine."Ce sera la prochaine étape dans la manière d’intégrer les pays partenaires."Paiements en devises des BRICSLe diplomate a également évoqué la perspective de paiements en monnaies nationales des membres du groupe.Il a rappelé que dans leur déclaration, les dirigeants avaient chargé les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales d’étudier la question relative à la plateforme en devises des BRICS et à d'autres systèmes de paiement alternatifs pour présenter un rapport lors du prochain sommet.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

anil sooklal, brics, élargissement, adhésion, valeurs, critères, paiement, monnaie nationale