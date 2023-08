https://fr.sputniknews.africa/20230824/ce-que-lon-sait-des-performances-economiques-des-nouveaux-membres-des-brics-1061598017.html

Ce que l’on sait des performances économiques des nouveaux membres des BRICS

La 15e édition du sommet des BRICS a été couronnée par l'adhésion de six nouveaux membres au groupe.

Grâce à ces six nouveaux pays, les BRICS s’enrichissent de partenaires économiques, acteurs importants aussi bien à l’échelle mondiale, qu’au niveau de leurs régions géographiques. Retrouvez leurs performances économiques clés et principaux secteurs d’industrie et de commerce international.Argentine La République argentine couvre une superficie de 2,8 millions de km2, sa population est de 46,2 millions de personnes, selon les données de 2022. Selon la Banque mondiale (BM) pour 2022, le PIB du pays est de 632,8 milliards de dollars, ce qui en fait la troisième économie de la région (après le Brésil et le Mexique). Dans la structure du PIB, le secteur des services représente 53%, l'industrie - 15%, l'agriculture et la sylviculture, la pêche et la chasse - 6,4%.Égypte La république arabe d'Égypte dispose d’une superficie de 1 million de km2, avec une population de 110,99 millions d'habitants. Selon la Banque mondiale, pour 2022, le PIB du pays s'élevait à 476,8 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande économie parmi les pays d'Afrique du Nord et la cinquième de la région du Moyen-Orient. Le secteur des services représente 51,4% du PIB, l'industrie - 32,7%, l'agriculture - 10,9%. Le pays est membre de l'Union africaine.Iran La république islamique d'Iran couvre une superficie de 1,7 million de km2, la population s’élève à 88 millions d’habitants. Le PIB du pays s'élève à 388,5 milliards de dollars (données de la Banque mondiale pour 2022), ce qui en fait la sixième économie de la région. L'Iran possède les troisièmes plus grandes réserves confirmées de pétrole (12% des réserves mondiales) et les deuxièmes plus grandes réserves mondiales de gaz (17 %). Le secteur le plus important de l'économie iranienne est le secteur des services, qui représente 51% du PIB, la production pétrolière - 23%, l'industrie manufacturière et minière - 13%, l'agriculture - 10%. L'Iran est membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). Son adhésion à l'Organisation de coopération de Shanghai a été annoncée en juillet 2023.Émirats arabes unis Les Émirats arabes unis (EAU) couvrent une superficie de 83.600 km2, leur population est de 9,9 millions de personnes. Selon la Banque mondiale, le volume du PIB en 2022 s'élevait à 507,53 milliards de dollars, ce qui fait du pays la troisième économie de la région du Moyen-Orient. La base de l'économie est l'extraction et l'exportation de pétrole brut et de gaz, laquelle représente plus de 40% du PIB. Les Émirats possèdent les huitièmes plus grandes réserves confirmées de pétrole (5,6% des réserves mondiales) et les septièmes plus grandes réserves mondiales de gaz (3%). Le pays est membres de l'OPEP.Arabie saoudite Le royaume d'Arabie saoudite s’étend sur 2,1 millions de km2, avec une population de 35,3 millions d’habitants. Selon la Banque mondiale, le PIB du pays en 2022 s'élève à 1.100 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande économie de la région du Moyen-Orient. De plus, le pays est le plus grand producteur mondial de pétrole. La production pétrolière représente 46% du PIB, le secteur des services 36%, la part de l'industrie manufacturière - 10%, la construction et la distribution d'électricité, de gaz et d'eau - 6%, l'agriculture, la sylviculture et la pêche - 2%. Le pays est membre de l'OPEP.ÉthiopieLa république démocratique fédérale d'Éthiopie couvre une superficie de 1,1 million de km2, sa population est de 123,4 millions d’habitants. Le volume du PIB est de 126,8 milliards de dollars (données de la Banque mondiale pour 2022), ce qui en fait la troisième économie d'Afrique subsaharienne. L'Éthiopie est un pays essentiellement agricole, l'un des plus grands exportateurs de café. La part de l'agriculture dans le PIB est de 37,6 %, celle de l'industrie de 22,7 % et celle des services de 36,6 %. Le pays est membre de l'Union africaine et du Marché commun de l'Afrique orientale et australe.

