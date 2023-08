https://fr.sputniknews.africa/20230821/legypte-souhaite-rejoindre-les-brics-pour-cette-raison-explique-un-officiel-1061504666.html

L’Égypte souhaite rejoindre les BRICS pour cette raison, explique un officiel

Face aux grands changements géopolitiques, l'Égypte veut devenir un membre à part entière des BRICS car un retard peut coûter cher, estime auprès de Sputnik un... 21.08.2023

L’adhésion aux BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) est un objectif prioritaire pour l’Égypte, a estimé auprès de Sputnik un membre du Conseil égyptien pour les Affaires étrangères.Et d’ajouter que "pour l’Égypte, les BRICS représentent une fenêtre de possibilités et de grandes perspectives"."Cela n’a servi à rien. Le système du capitalisme ne fait qu’absorber les pays sans relâcher personne. La situation financière lourde de l’Égypte ne fait que confirmer mon constat. Il est temps de redresser la situation de notre pays", a-t-il clamé."Un dossier brillant"Alors que plus d’une vingtaine de pays ont déjà exprimé leur envie de rejoindre le groupe qui assure 31,5% du PIB mondial, Le Caire est optimiste à l’égard de son dossier:Le pays n'aspire pas à se contenter d'adhérer à la formule "BRICS+", mais à participer pleinement au groupe, a-t-elle souligné.Un contrepoint à l’OccidentUn tel intérêt pour le groupe des cinq a été stimulé par la crise financière et économique internationale, a estimé Mohammed Sayed Ahmad."Malgré tous les obstacles occidentaux, le groupe a obtenu de grands succès, ce qui suscite l’intérêt du Sud global", a précisé le politologue.Voyant de nombreux pays arabes aspirer à rejoindre les BRICS, l’Occident tente d’exercer des pressions via divers mécanismes, poursuit de son côté Nourkhan al-Sheikh.Prochain sommet des BRICSLe 15e sommet des BRICS se tiendra du 22 au 24 août à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il sera la plus grande rencontre de l’histoire de chefs d’État et de gouvernement du monde non occidental. Le sommet réunira plus de 60 États du Sud global qui s’opposent tous, dans une mesure ou une autre, à la domination occidentale et cherchent des mécanismes de coopération alternatifs.Le groupe des cinq se penchera sur un éventuel élargissement et sur l’augmentation des échanges commerciaux en devises nationales pour contourner l’hégémonie du dollar.

