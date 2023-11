https://fr.sputniknews.africa/20231121/les-points-cles-du-sommet-extraordinaire-des-brics-sur-gaza-1063712184.html

Les points clés du sommet extraordinaire des BRICS sur Gaza

Alors que la situation humanitaire à Gaza ne cesse de se dégrader en raison des frappes et du blocus israéliens, les membres des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) se sont réunis en ligne ce 21 novembre pour un rendez-vous d’urgence. À son issue, les participants ont adopté un communiqué qui appelle à une série d’actions visant une désescalade.La réunion a abouti à un document composé de 12 points qui abordent divers aspects de la situation au Proche-Orient. Entre autres, le document stipule que la seule manière d’aboutir à une paix durable au Proche-Orient est la création d’un ÉEtat palestinien souverain, indépendant et viable.Voici d’autres déclarations clé de ce document:Appel à enquêter sur les crimes de guerreLes dirigeants des BRICS ont appelé à une enquête sur les crimes de guerre commis dans la bande de Gaza, en toute conformité aux normes internationales.Depuis que le Tsahal a lancé une opération terrestre contre le mouvement palestinien, Israël ne cesse pas de bombarder l’enclave et certaines frappes touchent les installations civiles comme les hôpitaux.Appel à un cessez-le-feu humanitaireLes dirigeants des BRICS ont appelé à une trêve humanitaire immédiate.De plus, les BRICS ont appelé ceux qui ont une influence sur les parties au conflit à l’utiliser pour éviter une nouvelle escalade et une aggravation du conflit.En effet, le nombre de morts dans la bande de Gaza depuis le début des frappes israéliennes s'élève à plus de 14.000 personnes, plus de 33.000 sont blessés.Appel à la libération immédiate des otagesLes dirigeants des BRICS ont appelé à la libération immédiate et en toute sécurité des otages enlevés par le Hamas le 7 octobre, date de lancement par ce mouvement palestinien de l’opération contre Israël.Tel-Aviv a perdu de son côté 1.200 civils, alors que plus de 200 citoyens sont détenus en otages à Gaza. Selon les récents déclarations dans les médias, un accord sur leur libération en échange d’une trêve serait sur le point d’être finalisé.Les BRICS se disent inquiets par la situation humanitaire à GazaFace à une situation de détresse que vivent les habitants de Gaza, les BRICS appellent à assurer leur accès à l’aide humanitaire.Les BRICS dénoncent la déportation forcée de PalestiniensLes efforts dans le rétablissement de la paix au Proche-OrientLa réunion d’urgence a été convoquée par Cyril Ramaphosa, Président de l’Afrique du Sud qui dirige actuellement les BRICS.D'autres pays qui vont rejoindre les BRICS à partir du 1er janvier 2024, à savoir l'Arabie Saoudite, l'Argentine, l’Iran, l’Égypte, l’Éthiopie ou les Émirats arabes unis ont également été présents, tout comme le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres.Plus tôt, le 21 octobre, le continent africain a accueilli le Sommet de la paix, qui a eu lieu au Caire à l’initiative du Président égyptien Abdel Fattah al-Sissi pour trouver des solutions concertées à la crise en Palestine. Une trentaine de pays et organisations internationales et régionales ont répondu présentes, mais cette fois-là aucune déclaration finale n’a été adoptée.Selon les médias, les délégations arabes et européens n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur les parties du texte condamnant le mouvement palestinien, le Hamas, et la formule sur "le droit d'Israël à se défendre".

