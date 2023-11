https://fr.sputniknews.africa/20231121/poutine-annonce-les-prochaines-initiatives-de-la-russie-pour-resoudre-le-conflit-1063707680.html

Poutine annonce les prochaines initiatives de la Russie pour résoudre le conflit israélo-palestinien

Poutine annonce les prochaines initiatives de la Russie pour résoudre le conflit israélo-palestinien

Déplorant la catastrophe humanitaire désastreuse dans la bande de Gaza, Vladimir Poutine a prôné la nécessité d’un cessez-le feu tout en annonçant les futures... 21.11.2023, Sputnik Afrique

La Russie a l’intention d’initier des contacts sur le conflit israélo-palestinien lors de sa présidence des BRICS+ (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud et plusieurs nouveaux membres) en 2024, a déclaré ce 21 novembre Vladimir Poutine lors d’un sommet extraordinaire des BRICS consacré à la crise au Moyen-Orient.Impérativité d’un cessez-le-feuÀ l'heure actuelle, il est primordial de parvenir à une trêve durable et sur le long terme au Proche-Orient, a-t-il poursuivi, soulignant également l'inadmissibilité d'élargir la géographie du conflit.Washington accusé de saborder le règlement pacifiqueLe dirigeant russe a accusé les États-Unis de torpiller les efforts de médiation visant à un cessez-le-feu et à une résolution pacifique du conflit.Selon M.Poutine, "l’histoire a montré" que les tentatives individuelles visant à trancher le nœud palestinien" étaient non-viables et contre-productives.L’Onu est aussi dans le collimateurDans son ensemble, la crise semble être exacerbée par le non-respect des directives de l’Onu, adoptées au XXe siècle, à l’encontre de cette région:Détresse à GazaLa situation dans la bande de Gaza est un désastre humanitaire qui suscite de profondes inquiétudes, a-t-il fait valoir:Commentant la mort d'un grand nombre d'enfants, M.Poutine a noté: "C'est terrible. Lorsque les médecins opèrent des enfants sans anesthésie, cela suscite bien sûr des sentiments particuliers"Le chef de l’État russe est également revenu sur un document récemment voté à l’Onu:Efforts du Moyen-OrientM.Poutine a souligné les efforts déployés par les pays du Moyen-Orient pour stabiliser la situation et la position constante des BRICS sur une solution durable au conflit palestino-israélien.Le dirigeant russe a salué la pratique de convoquer d’urgence des sommets des BRICS sur des questions internationales importantes, initiée par l’Afrique du Sud.

