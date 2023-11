https://fr.sputniknews.africa/20231121/les-diplomaties-de-ces-pays-dont-deux-africains-ont-cree-un-groupe-de-contact-sur-gaza-1063685518.html

Les diplomaties de ces pays, dont deux africains, ont créé un groupe de contact sur Gaza

Un groupe de contact sur Gaza a été créé par les ministres des Affaires étrangères de sept pays, dont la Turquie, l’Indonésie, le Nigéria, la Jordanie, l’Égypte, le Qatar et l’Arabie saoudite. C’est ce qu’a déclaré le chef de la diplomatie turque cité par le média Star ce 21 novembre.Ces États ont entamé une "tournée diplomatique pour mettre fin aux massacres des occupants israéliens et assurer un cessez-le-feu à Gaza".Selon Hakan Fidan, ils ont l’intention de se rendre à Moscou dans le cadre d'une visite diplomatique.D’après le média, M.Fidan se rendra à Londres et à Paris pour participer à des réunions avec le groupe de contact le 23 novembre.Opérations de l’État hébreu dans l’enclaveDepuis le 7 octobre, Israël bombarde la bande de Gaza dans le cadre de son opération militaire lancée suite à une frappe de roquettes massive du Hamas et une incursion des combattants du mouvement palestinien en Israël.Après une infiltration dans les zones frontalières du sud de l’État hébreu, des civils ont été pris en otage.Tsahal a mis en place un blocus complet de l’enclave, pour la priver d’eau, de nourriture, d’électricité, de médicaments et de carburant.En un mois, les hostilités ont fait plus de 13.000 morts et plus de 29.000 blessés côté palestinien.

