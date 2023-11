https://fr.sputniknews.africa/20231115/poutine-et-al-sissi-ont-discute-du-conflit-israelo-palestinien-1063551138.html

Poutine et al-Sissi ont discuté du conflit israélo-palestinien

Vladimir Poutine a tenu un entretien téléphonique avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi le 14 novembre, a fait savoir la présidence russe dans un communiqué.Selon le document, les dirigeants ont discuté du conflit israélo-palestinien.Ils ont souligné devoir mettre fin le plus tôt possible à l'effusion de sang et libérer les otages.En outre, les chefs d'État se sont déclarés profondément préoccupés par la hausse du nombre de victimes parmi les civils de la bande de Gaza, dont "des milliers d'enfants et de femmes".Ils ont aussi appelé à cesser d’entraver l’octroi d’aide humanitaire.De son côté, Vladimir Poutine a remercié Abdel Fattah al-Sissi "pour l'assistance totale apportée par l'Égypte à l'évacuation des citoyens russes de la bande de Gaza".Les deux ont également confirmé que Moscou et Le Caire préconisaient un règlement du conflit au Proche-Orient par la création d'un État palestinien souverain.Redoublement d’effortsLa présidence égyptienne a rapporté que les deux chefs d’État s’étaient mis d’accord pour redoubler d’efforts en vue d’obtenir un cessez-le-feu.Ils ont étudié les moyens d’acheminement de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza et d’en évacuer les ressortissants étrangers et les Gazaouis blessés.À l'issue de la conversation, les dirigeants ont convenu de rester en contact.

