https://fr.sputniknews.africa/20231114/le-caire-alloue-650-tonnes-supplementaires-daide-alimentaire-a-la-bande-de-gaza-1063549410.html

Le Caire alloue 650 tonnes supplémentaires d'aide alimentaire à la bande de Gaza

Le Caire alloue 650 tonnes supplémentaires d'aide alimentaire à la bande de Gaza

À l'instar de la Tunisie, l’Égypte a pris la décision d'apporter une aide supplémentaire d'au moins 650 tonnes à la bande de Gaza où les combats font toujours... 14.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-14T19:22+0100

2023-11-14T19:22+0100

2023-11-14T19:23+0100

afrique

égypte

aide humanitaire

bande de gaza

conflit israélo-palestinien

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103327/19/1033271958_0:176:2956:1839_1920x0_80_0_0_94eabf1dfc3e6e628185041e4de06a4a.jpg

Abdel Fattah al-Sissi a donné l'ordre d'allouer 650 tonnes d'aide alimentaire supplémentaire aux Gazaouis, a rapporté ce 14 novembre le bureau du Président égyptien. Le second apport tunisienLe 13 novembre, les autorités tunisiennes avaient fait parvenir 13 tonnes d’aide humanitaire additionnelle à la bande de Gaza. Un avion tunisien avait décollé de la base militaire d’El Aouina à Tunis en direction de l’aéroport d’El Arich en Égypte, selon l'agence Tunis Afrique Presse. Cette cargaison humanitaire comprenait des médicaments et des équipements médicaux, des fauteuils roulants, 10.000 repas prêts à consommer, du lait pour bébés, des couvertures et d'autres produits. Le premier lot d’aide tunisienne avait été envoyé le 15 octobre.Plus d'un mois d'escaladeLa situation s’est aggravée dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre lorsque l’armée israélienne a lancé son opération "Épées de fer". Tsahal a ainsi réagi à une attaque d'au moins 4.000 roquettes du Hamas, une incursion de combattants du mouvement palestinien sur le territoire israélien et la prise de nombreux otages. Cette attaque a fait environ 1.200 morts côté israélien.Depuis lors, la bande de Gaza essuie des bombardements denses qui ont détruit des centaines de bâtiments et fait plus de 11.000 morts et plus de 29.000 blessés.Selon Mai Al-Kaila, ministre palestinienne de la Santé, il y a des risques que des centaines de blessés meurent à cause des pannes de courant, du manque de carburant et de médicaments.D’après le Croissant-Rouge palestinien, le seul générateur de l'hôpital Al-Amal ne fonctionne plus, ce qui représente une menace pour 90 patients.

afrique

égypte

bande de gaza

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, égypte, aide humanitaire, bande de gaza, conflit israélo-palestinien