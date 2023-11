https://fr.sputniknews.africa/20231113/la-tunisie-envoie-un-deuxieme-avion-daide-humanitaire-pour-la-bande-de-gaza-1063532731.html

La Tunisie envoie un deuxième avion d’aide humanitaire pour la bande de Gaza

La Tunisie envoie un deuxième avion d’aide humanitaire pour la bande de Gaza

Les autorités tunisiennes ont envoyé un autre avion d’aide humanitaire pour la bande de Gaza. L'avion a pris la direction de la ville égyptienne d'El Arich... 13.11.2023, Sputnik Afrique

Un avion tunisien chargé de 13 tonnes d’aide humanitaire pour les habitants de la bande de Gaza a décollé ce 13 novembre de la base militaire d’El Aouina à Tunis en direction de l’aéroport d’El Arich en Égypte, a annoncé l'agence de presse Tunis Afrique Presse.L'aide humanitaire comprend des médicaments et des équipements médicaux, des fauteuils roulants, 10.000 repas prêts à consommer, du lait pour bébés, des couvertures et d'autres produits. Il s'agit d’un deuxième vol d'aide humanitaire de la Tunisie pour les habitants de la bande de Gaza, le premier ayant été envoyé le 15 octobre.En outre, les autorités tunisiennes se disent prêtes à envoyer des équipes médicales et à déployer des hôpitaux de campagne dans la bande de Gaza dès que les conditions le permettent.La situation catastrophique à GazaAu 38e jour du conflit israélo-palestinien, la bande de Gaza est soumise à des bombardements intenses qui ont détruits des centaines de bâtiments et ont fait plus de 11.000 morts.Des centaines de blessés risquent de mourir à cause des pannes de courant, du manque de carburant et de médicaments, a annoncé le 12 novembre Mai Al-Kaila, ministre palestinienne de la Santé.La ministre a indiqué que les habitants de l’enclave sont privés d’eau, de nourriture et de sécurité et a appelé les organismes internationaux de défense des droits de l’homme à intervenir pour permettre l’accès de l’aide médicale aux hôpitaux.La situation dans la bande de Gaza s’est aggravée depuis 7 octobre lorsque le Tsahal a commencé à pilonner l’enclave en réponse à une attaque massive du Hamas qui a fait environ 1.200 morts côté israélien.

conflit israélo-palestinien, bande de gaza, tunisie, aide humanitaire, maghreb, international