"Là-bas c'est vraiment effrayant": évacués de Gaza, des rescapés témoignent

Les habitants de Gaza sont confrontés au manque de nourriture, d’eau, de places pour dormir, avec la peur d'être bombardé qui domine. L’attente a été "très... 13.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-13T12:55+0100

2023-11-13T12:55+0100

2023-11-13T12:55+0100

70 Russes habitant à Gaza ont traversé le 12 novembre Rafah et sont entrés en Egypte. Le groupe, incluant 28 enfants, a été pris en charge par une équipe de secouristes du ministère russe des Situations d’urgence. L’une des évacuées a fait état auprès de Sputnik de la situation catastrophique dans l’enclave, qui subit une riposte militaire israélienne depuis plus d’un mois, suite à l’attaque du Hamas du 7 octobre.Il n’y a pratiquement pas de nourriture dans l’enclave, souligne-t-elle.La femme fait état d’une "grande joie et gratitude" d'avoir été évacuée. Il faut "sortir tout le monde, ne laisser personne là-bas, car là-bas c'est vraiment effrayant", appelle-t-elle.L’attente de l’évacuation a été "très difficile", surtout dans le contexte des combats acharnés, a fait savoir Aun, un autre ressortissant russe. Une fois sorti de cet "enfer", il dit éprouver du "soulagement".Le deuxième groupe de citoyens russes peut être évacué ce 13 novembre, a fait savoir Daniil Martynov, du ministère des Situations d'urgence, qui dirige l’opération.Au total, 500 binationaux et étrangers ont traversé le 12 novembre Rafah et sont entrés en Egypte, selon un responsable des services de sécurité égyptiens. Depuis le 1er novembre, des dizaines de blessés palestiniens ont été évacués vers des hôpitaux égyptiens.Bilan catastrophiqueDepuis le début du conflit, 11.180 personnes ont été tuées par les bombardements dans l'enclave, selon le ministère de la santé de Gaza au 12 novembre. Tous les hôpitaux de la province de Gaza, le nord de l’enclave où les combats ont lieu entre l’armée israélienne et les combattants du Hamas, sont hors service, a déclaré ce 13 novembre un responsable du ministère.L’État hébreu mène son offensif depuis le 7 octobre, en représailles à l’attaque du Hamas le même jour, qui a fait 1.200 morts, selon un dernier bilan revu à la baisse. Quelque 240 personnes ont été emmenées en otage, d'après les autorités israéliennes.

