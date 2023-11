https://fr.sputniknews.africa/20231113/il-ny-a-pas-de-conditions-de-survie-a-gaza-alerte-le-ministere-palestinien-de-la-sante---1063512172.html

"Il n'y a pas de conditions de survie" à Gaza, alerte le ministère palestinien de la Santé

La ministre de la Santé envoie "un appel de détresse urgent" au Comité international de la Croix-Rouge pour mettre fin à l’agression israélienne qui se... 13.11.2023, Sputnik Afrique

Lors d’une réunion d’urgence tenue le 12 novembre, avec le représentant du comité à Al-Qods, Jean-Philippe, et le coordinateur des affaires de santé de la Croix-Rouge, Graham Dugan, la ministre Al-Kaila a passé en revue la situation sanitaire catastrophique dans la bande de Gaza et les attaques répétées contre le système de santé, où 23 des 35 hôpitaux ont complètement cessé de fonctionner, selon Wafa.Mai Al-Kaila a déclaré que des centaines de patients et de blessés risquaient de mourir à tout moment en raison des bombardements et du siège des hôpitaux, des pannes de courant, de l'épuisement du carburant, des médicaments, des fournitures médicales, et du manque de produits de première nécessité.Elle a souligné que "les citoyens de la bande de Gaza vivent dans des conditions de santé tragiques, car il n'y a pas d'endroit sûr et il n'y a pas de conditions de survie telles que l'eau, la nourriture, la sécurité et les soins de santé".Par ailleurs, la ministre de la Santé a renouvelé son appel à toutes les institutions et organisations internationales et de défense des droits de l'homme, à "assumer leurs responsabilités afin de mettre fin à l'agression", à autoriser immédiatement l'entrée de l'aide médicale dans les hôpitaux et à permettre aux patients d'aller se faire soigner en dehors de la bande de Ghaza, ainsi que l'entrée d'équipes médicales volontaires dans l'enclave palestinienne, de l'eau et de la nourriture.

