Des amputations sans anesthésie désormais pratiquées à Gaza, selon l’OMS

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a signalé que des blessés dans la bande de Gaza subissaient des opérations chirurgicales sans anesthésie en raison de... 07.11.2023, Sputnik Afrique

Les médecins gazaouis ont commencé à pratiquer des amputations sans anesthésie dans la bande de Gaza, faute d'anesthésiques et d'autres médicaments, a annoncé ce 7 novembre le porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Christian Lindmeier.L’officiel a déclaré ne pas connaître le taux exact de ces opérations, qui pourrait atteindre 10% ou 20% du total.Plus tôt, le directeur de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait qualifié la situation sur le terrain à Gaza d’‘indescriptible’. Il avait annoncé que les hôpitaux de l’enclave étaient remplis de blessés placés dans des couloirs et que leurs morgues débordaient.Attaques israéliennes contre l’enclave de GazaL’armée israélienne bombarde la bande de Gaza depuis le 7 octobre dans le cadre de l’opération lancée suite à une frappe de 4.000 roquettes tirées par le mouvement palestinien Hamas et l’irruption de ses combattants dans des zones israéliennes frontalières.Le ministère palestinien de l'Intérieur a annoncé début novembre que Tsahal avait intensifié les attaques recourant aux munitions au phosphore blanc, causant nuages toxiques et incendies. Le 5 novembre, Israël a affirmé avoir encerclé la ville de Gaza.En un mois, les combats ont fait au moins 1.400 morts et 5.000 blessés en Israël. En Palestine, au moins 10.000 personnes, dont la plupart sont des civils et notamment 4.000 enfants, ont été tués, selon le ministère palestinien de la Santé.

