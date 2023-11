https://fr.sputniknews.africa/20231107/tsahal-a-frappe-un-hopital-a-gaza-huit-morts-et-une-trentaine-de-blesses-signales-1063377677.html

Tsahal aurait frappé un hôpital à Gaza, huit morts et une trentaine de blessés signalés



Israël continue de bombarder des hôpitaux dans la bande de Gaza. Selon Al-Jazeera, une nouvelle attaque contre un complexe médical a fait au moins huit morts... 07.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-07T09:17+0100

2023-11-07T09:17+0100

2023-11-07T09:26+0100

À la suite d'une frappe aérienne israélienne sur le complexe hospitalier de Nasser à Gaza, au moins huit personnes ont été tuées, rapporte le 7 novembre la chaîne de télévision Al-Jazeera, citant le ministère palestinien de la Santé.Selon le média, cet ensemble médical, qui comprend des hôpitaux pédiatrique, ophtalmologique et psychiatrique, ainsi qu'une clinique spécialisée, a subi des tirs directs et indirects de missiles.L’attaque a blessé 35 personnes, dont une partie du personnel médical, a indiqué la source.En outre, selon la chaîne, au moins deux Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés après des frappes individuelles de l'armée de l'air israélienne sur les environs des hôpitaux Kamal Adwan et Al-Quds à Gaza.La semaine dernière, le Croissant-Rouge palestinien a annoncé que l'armée de l'air israélienne avait bombardé les environs de l'hôpital Al-Quds. Plus de 20 personnes avaient été blessées. Le 7 novembre, les Forces de défense israéliennes ont reconnu avoir frappé un bâtiment situé à côté de l'hôpital.L’escalade du conflitLe 7 octobre, la situation a commencé à se dégrader entre Israël et le Hamas, après une attaque de 4.000 roquettes tirées par le mouvement palestinien Hamas sur Israël.En riposte, les forces israéliennes mènent d'intenses bombardements de la bande de Gaza.Depuis lors, Tsahal poursuit ses frappes contre des infrastructures civiles, dont des hôpitaux et des camps de réfugiés dans l’enclave.Les bombardements ont déjà fait plus de 10.000 morts côté palestinien, dont plus de 4.000 enfants, selon le ministère de la Santé de la bande de Gaza.Un "cimetière pour les enfants"La "catastrophe" provoquée par l’agression contre la bande de Gaza "rend la nécessité d’un cessez-le-feu humanitaire plus urgente à chaque heure qui passe", a déploré le 6 novembre le secrétaire général de l’Onu.Selon lui, Gaza devient "un cimetière pour les enfants".

