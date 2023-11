https://fr.sputniknews.africa/20231103/les-bebes-dans-les-couveuses-de-gaza-risquent-la-mort-selon-un-responsable-de-la-croix-rouge-1063296834.html

Les bébés dans les couveuses de Gaza risquent la mort, selon un responsable de la Croix-Rouge

Les bébés dans les couveuses de Gaza risquent la mort, selon un responsable de la Croix-Rouge

03.11.2023

Vers un désastre sanitaire? Les hostilités dans la bande de Gaza mettent à mal les hôpitaux, qui doivent économiser le carburant et l’électricité, a déclaré à Sputnik Iman al Tarablusi, représentant de la Croix-Rouge au Moyen-Orient.Si le Comité international de la Croix-Rouge a réussi à acheminer 60 tonnes d’aide humanitaire le week-end dernier, l’approvisionnement se fait au compte-goutte. Les nourrissons placés dans les couveuses sont particulièrement vulnérables aux coupures de courant.La Croix-Rouge s’inquiète en outre des toxines et métaux lourds libérés par certains armements et a fait venir des experts en pollution environnementale pour tenter d’en mesurer les conséquences, explique le responsable.Évacuation de l'hôpital al-QudsPour échapper aux bombardements, de nombreux civils se réfugient par ailleurs auprès des hôpitaux. Mais les menaces planent aussi au-dessus des établissements sanitaires. Les autorités israéliennes ont par exemple demandé l’évacuation de l'hôpital al-Quds, ce qui soulève de nombreuses interrogations.Les demandes d’évacuation de l'hôpital al-Quds sont "profondément inquiétantes", avait déjà déclaré ce 29 octobre, le Président de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Le responsable avait rappelé que les services de santé étaient "protégés par le droit international humanitaire".Les habitants de Gaza sont également confrontés à la raréfaction des réserves d’eau potable. Les files d’attente s’allongent devant les usines de dessalement encore opérationnelles, comme l’expliquait récemment à Sputnik des réfugiés dans le sud de Gaza.

