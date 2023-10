https://fr.sputniknews.africa/20231025/depart-des-avions-militaires-marocains-avec-de-laide-humanitaire-pour-gaza-1063068794.html

Départ des avions militaires marocains avec de l’aide humanitaire pour Gaza

Départ des avions militaires marocains avec de l'aide humanitaire pour Gaza

Le monde continue de fournir de l’aide humanitaire aux populations palestiniennes: deux avions militaires se sont envolés de la base aérienne de Kénitra... 25.10.2023, Sputnik Afrique

Deux avions militaires ont quitté, mardi soir, la Base aérienne des Forces Royales Air de Kénitra (3e BAFRA), en direction de l’aéroport d’El Arich, en République d’Égypte, avec à leur bord une aide humanitaire d’urgence destinée aux populations palestiniennes.Un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger avait indiqué, lundi, que le roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, avait ordonné l’envoi d’une aide humanitaire d’urgence aux populations palestiniennes.Ces aides comprennent des quantités importantes de denrées alimentaires, de produits médicaux et d’eau, précise le ministère dans un communiqué, notant que les modalités de l’envoi seront arrêtées avec les autorités égyptiennes et palestiniennes.

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

