Le Moyen-Orient "au bord d’une grande guerre": Moscou désigne l’instigateur

Le Moyen-Orient "au bord d’une grande guerre": Moscou désigne l’instigateur

L’Occident cherche à provoquer un conflit majeur au Moyen-Orient où Israël, appuyé par les États-Unis et leurs alliés mène depuis un mois une opération contre... 06.11.2023, Sputnik Afrique

Une grande guerre risque de commencer au Moyen-Orient à cause des actions entreprises par l’Occident, a déclaré ce 6 novembre Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, lors d’une conférence organisée dans le cadre de l'Exposition et forum international Russia Expo 2023 à Moscou.On observe le même comportement des politiciens occidentaux à l’égard de l’Ukraine, a ajouté le chef de la diplomatie notant qu’une telle politique ne mène qu’à la perte ou l’affaiblissement de la souveraineté.L'Occident a l’habitude de résoudre ses propres problèmes aux dépens des autres, en exploitant les ressources qui ne lui appartiennent pas. Malgré les processus en cours dans le monde, les pays occidentaux espèrent toujours gouverner le monde en s'immisçant dans les affaires intérieures d’autres États, a conclu M.Lavrov.Un conflit qui dure depuis des décenniesDepuis le 7 octobre, Israël bombarde la bande de Gaza dans le cadre de son opération militaire lancée suite à une frappe de roquettes massive du Hamas et une incursion des combattants du mouvement palestinien en Israël. La bande de Gaza est privée d’eau, de nourriture, d’électricité, de médicaments et de carburant. Début novembre, Tsahal a intensifié les bombardements utilisant des munitions au phosphore blanc qui provoquent des nuages toxiques et incendies, selon le ministère palestinien de l'Intérieur. Le 5 novembre, Israël a affirmé avoir complètement encerclé la ville de Gaza.En un mois, les hostilités ont mené à au moins 1.400 morts et 5.000 blessés en Israël. Côté palestinien, au moins 9.500 personnes, dont la plupart sont des civils dont 3.900 enfants, ont péri dans la bande de Gaza, selon le ministère palestinien de la Santé.Le conflit palestino-israélien est lié aux intérêts territoriaux des parties israélienne et palestinienne. Le territoire concerné reste une source de tensions et d’affrontements depuis de nombreuses décennies. La décision de l'Onu, avec un rôle actif de l’Union soviétique, a déterminé en 1947 la création de deux États - Israël et la Palestine, mais seul celui d'Israël a été créé en 1948. Depuis, la fondation de l’État palestinien ne pouvait pas aboutir à cause des prétentions territoriales d’Israël qui procédait à des annexes régulières des terres palestiniennes.

