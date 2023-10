Ces "bombes éponges" pourraient être utilisées par Israël contre le Hamas, dit un média britannique

https://fr.sputniknews.africa/20231028/ces-bombes-eponges-pourraient-etre-utilisees-par-israel-contre-le-hamas-dit-un-media-britannique-1063134622.html

Israël pourrait avoir recours aux "bombes éponges" dans la bande de Gaza, écrit le journal britannique The Telegraph. Cette grenade chimique ne contient aucun explosif mais est utilisée pour boucher les entrées de tunnels utilisés par des membres du Hamas.Le dispositif représente un récipient protecteur en plastique doté d’une barrière métallique qui divise deux liquides distincts. Lorsqu'ils sont activés, ces liquides fusionnent, créent une explosion de mousse. La substance se solidifie rapidement, afin de rendre impénétrables les tunnels et de piéger les personnes qui s’y trouvent.L’armée israélienne a testé ces dispositifs lors d’exercices en 2021, selon le journal."Métro de Gaza"La "bombe éponge" empêcherait les soldats israéliens de tomber dans une embuscade en cas d’opération terrestre dans l’enclave.Le Hamas disposerait d’un vaste réseau de tunnels creusés sous la bande de Gaza. Ce système a été surnommé le "métro de Gaza" par les forces israéliennes. Selon des estimations, les tunnels s’étendent sur des centaines de kilomètres et sont remplis de pièges. Il est probable que le mouvement islamiste retient plus de 200 otages dans ses constructions souterraines.Du phosphore blanc contre Gaza?Selon Ibrahim Khraishi, représentant palestinien à l’Onu, Tsahal a eu recours à une arme chimique, notamment des munitions au phosphore blanc lors de ses opérations militaires à Gaza et au Liban les 10 et 11 octobre 2023. L’utilisation de ces munitions interdites par les conventions internationales par Israël a été rapportée par Human Rights Watch (HRW) après une vérification des vidéos prises dans ces territoires. De son côté, le représentant du secrétaire générale de l’Onu a dit ne pas avoir reçu de telles informations.Actuellement, l’État hébreu poursuit les frappes aériennes de l’enclave palestinienne, en guise de représailles à une attaque meurtrière du Hamas sur les territoires israéliens le 7 octobre. Cette attaque a fait plus de 1.400 victimes en Israël, en majorité des civils. Plus de 5.000 ont été blessés. À Gaza, depuis la réponse militaire israélienne, plus de 7.300 personnes sont mortes et plus de 18.000 blessées, selon le ministère palestinien de la Santé.

