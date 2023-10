https://fr.sputniknews.africa/20231027/otages-americains-et-mouvement-de-population-un-responsable-du-hamas-fait-le-point-sur-le-conflit-1063127061.html

Otages, Américains et mouvement de population: un responsable du Hamas fait le point sur le conflit

Otages, Américains et mouvement de population: un responsable du Hamas fait le point sur le conflit

Le Hamas envisagerait de libérer des otages israéliens mais l'opération serait rendue difficile par les frappes de Tsahal, a affirmé Moussa Abou Marzouk

Épineux dossier. Alors que les hostilités font toujours rage dans la bande de Gaza, la question des otages civils détenus par le Hamas reste brûlante. Le mouvement palestinien serait prêt à les libérer, mais les conditions de sécurité ne sont pas réunis avec les bombardements en cours, a affirmé à Sputnik Moussa Abou Marzouk, chef du bureau des relations internationales du Hamas.Selon lui, dès le premier jour de l'escalade, le mouvement a fait part de sa réticence à détenir des civils, mais il fallait "des conditions appropriées pour leur libération et leur retour en toute sécurité, et Israël a refusé de répondre à cet appel humanitaire et a continué à bombarder".Les Américains à la manœuvre?Alors que les États-Unis ont envoyé un deuxième porte-avion en Méditerranée orientale, Moussa Abou Marzouk fustige aussi l’ingérence américaine dans le conflit. Washington assurerait désormais la direction des opérations militaires dans la bande de Gaza, selon lui.Le responsable condamne également la "tentative d’intimidation" de pays comme la France, les Pays-Bas ou l’Allemagne, qui rassembleraient aujourd’hui des troupes à Chypre selon lui.Déplacements de populations impossiblesMoussa Abou Marzouk a en outre affirmé que les déplacements de populations palestiniennes étaient irréalisables, en particulier vers l’Égypte voisine. Il a déclaré que l’Occident s’était mis à dos tout le Moyen Orient en avançant cette option.Ce 18 octobre, le Président égyptien Abdel Fattah al-Sissi avait notamment mis en garde contre l’ouverture des frontières aux réfugiés palestiniens. Il avait dit redouter que le Sinaï devienne une "base pour des opérations terroristes contre Israël".

