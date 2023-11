https://fr.sputniknews.africa/20231113/gaza-les-medias-occidentaux-font-de-lingenierie-sociale-et-de-la-manipulation-dopinion--1063524590.html

Gaza: les médias occidentaux font de "l'ingénierie sociale" et de "la manipulation d'opinion"

En couvrant le conflit israélo-palestinien, les médias mainstream ne s'appuient pas sur les faits, mais tentent plutôt d'influencer les émotions, affirme à

En couvrant le conflit israélo-palestinien, les médias mainstream ne s'appuient pas sur les faits, mais tentent plutôt d'influencer les émotions, affirme à L'Afrique en marche Karine Béchet-Golovko, Professeur de droit invité à l'Université d'État de Moscou.

"L’aspect émotif du traitement de la question du conflit israélo-palestinien vient du fait, qu’actuellement, on a l'impression que rien n'a existé avant le 7 octobre 2023, c'est à dire qu'il ne s'est absolument rien passé à Gaza avant cette date en termes de violation des résolutions de l'Onu quant à l'instauration d'un État palestinien parallèlement à celui d'Israël", affirme à Radio Sputnik Afrique Karine Béchet-Golovko, Professeur de droit invité à l'Université d'État de Moscou.Dans le même sens, Mme Béchet-Golovko estime que "c’est la décontextualisation de cette attaque de la résistance palestinienne qui a donné le moyen à Israël et à ses protecteurs atlantistes, notamment les États-Unis, de justifier la réponse israélienne absolument disproportionnée invoquant le droit de l’État hébreux à la légitime-défense en dépit de toutes les violations du droit international et du droit humanitaire et de la guerre".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict

