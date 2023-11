https://fr.sputniknews.africa/20231109/aucun-pays-ne-bouge-une-plainte-collective-deposee-devant-la-cpi-pour-gaza-1063441379.html

"Aucun pays ne bouge": une plainte collective déposée devant la CPI pour Gaza

"Aucun pays ne bouge": une plainte collective déposée devant la CPI pour Gaza

Une plainte collective a été déposée devant la Cour pénale internationale (CPI) pour "génocide et autres crimes" perpétrés par Israël dans la bande de Gaza... 09.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-09T18:08+0100

2023-11-09T18:08+0100

2023-11-09T18:08+0100

international

bande de gaza

gaza

génocide

cour pénale internationale (cpi)

israël

conflit israélo-palestinien

justice

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/09/1063439646_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_1a785fa2aa7c5f22bfc877c092163245.jpg

Tournant judiciaire. Alors que les hostilités dans la bande de Gaza s’intensifient et que de nombreux observateurs alertent sur une tragédie humanitaire, un groupe d’avocats a préparé une plainte devant la Cour pénale internationale pour "génocide et autres crimes" perpétrés à Gaza.L’opération israélienne en cours diffère en effet des précédentes et le grief de génocide peut être avancé, affirme l’avocat Gilles Devers, qui retrace pour Sputnik la genèse de cette plainte.La plainte fait notamment écho aux demandes du Président algérien, Abdelmadjid Tebboune, qui avait appelé "les hommes libres du monde entier, les experts juristes arabes" à saisir la CPI contre "l’entité israélienne".Double standardSelon Gilles Devers, le traitement judiciaire du dossier israélo-palestinien n’est pas à la hauteur. Aucun pays n’avait jusqu’alors décidé de saisir la CPI, alors que beaucoup se sont rués vers l’institution lors du conflit en Ukraine, souligne l’avocat.La plainte recouvrant le crime de génocide a d’ailleurs aussi vocation à créer un électrochoc en Occident, pour mettre les opinions publiques devant leurs contradictions, souligne encore Gilles Devers.La CPI a été alertée à de nombreuses reprises concernant le conflit israélo-palestinien, bien avant la récente flambée de violences. Le 3 mars 2021, une enquête avait ainsi été ouverte sur des crimes présumés commis depuis juin 2014, tant par le Hamas que par l’armée israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.

bande de gaza

gaza

israël

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, bande de gaza, gaza, génocide, cour pénale internationale (cpi), israël, conflit israélo-palestinien, justice, opinion