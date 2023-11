https://fr.sputniknews.africa/20231109/le-hamas-a-perdu-le-controle-du-nord-de-gaza-selon-larmee-israelienne-1063433470.html

Le Hamas a perdu le contrôle du nord de Gaza, selon l’armée israélienne

Le Hamas a perdu le contrôle du nord de Gaza, selon l’armée israélienne

Les forces armées israéliennes poursuivent leur offensive, le Hamas cédant dans le nord de Gaza, a annoncé le porte-parole de Tsahal. Rien que le 8 novembre... 09.11.2023, Sputnik Afrique

Des dizaines de milliers de civils du nord de Gaza fuient vers le sud face aux avancées de Tsahal, tandis que le Hamas ne contrôle plus le territoire, selon le porte-parole de l’armée israélienne Daniel Hagari.Il a ajouté qu’aucun cessez-le-feu n’était actuellement sur la table, seulement d’éventuelles "pauses humanitaires" pour permettre à la population civile d’évacuer.Selon lui, les troupes israéliennes ont déjà pris quelque 700 projectiles de lance-grenades antichars manuels.Situation dans la bande de GazaL’armée israélienne frappe la bande de Gaza depuis le 7 octobre, suite à une attaque meurtrière du Hamas sur les territoires du sud d’Israël. Fin octobre, Tsahal a entamé une opération terrestre dans l’enclave.Depuis le début du conflit, plus de 10.000 Palestiniens ont été tués, selon le ministère palestinien de la Santé. Côté israélien, plus de 1.400 personnes, essentiellement des civils, ont péri, et plus de 200 ont été prises en otage.Selon le Premier ministre palestinien, Mohamed Shtayyeh, le nombre de civils morts en Palestine durant le mois dernier a dépassé celui du conflit en Ukraine.

