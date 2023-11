https://fr.sputniknews.africa/20231105/legypte-receptionne-60-tonnes-daide-humanitaire-russe-pour-la-population-de-gaza---images-1063350302.html

L’Égypte réceptionne 60 tonnes d’aide humanitaire russe pour la population de Gaza - images

Environ 60 tonnes d'aide humanitaire ont été envoyés ce 5 novembre par la Russie pour la population de Gaza à bord de deux avions. Reçu par l'Égypte, ce... 05.11.2023

2023-11-05T18:00+0100

2023-11-05T18:00+0100

2023-11-05T18:00+0100

Deux avions de transport spéciaux ont livré 60 tonnes de fret humanitaire russe en Égypte pour la population de la bande de Gaza, a indiqué ce 5 novembre le ministère russe des Situations d'urgence.Cette cargaison comprend notamment de la nourriture, des produits d’hygiène personnelle, des matelas et des oreillers. Elle a été remise aux représentants de la société égyptienne du Croissant-Rouge. Ils la redirigeront ensuite vers les habitants de la bande de Gaza, a précisé l’instance russe.Les deux Iliouchine Il-76 avaient décollé dans la matinée de l'aéroport international de Grozny, en république de Tchétchénie. Selon le chef de la république, Ramzan Kadyrov, cette cargaison a été collectée par le fonds régional public Akhmat-Khadzhi Kadyrov.Il s'agit du troisième lot d'aide humanitaire russe pour la bande de Gaza. En octobre, 27 tonnes de nourriture avaient été acheminées à l’enclave palestinienne, tandis que plusieurs dizaines de tonnes supplémentaires d'aide humanitaire avaient été envoyées le 3 novembre.L’acheminement de cargaisons humanitaires dans la bande de Gaza reste une question sensible, compte tenu des actions militaires israéliennes. L’Égypte et le Qatar ont proposé à Tel Aviv de faire des pauses humanitaires quotidiennes d'une durée de six à 12 heures pour assurer pour assurer la réception de matériels vitaux et de la nourriture, selon Associated Press.Au total, plus de 450 camions chargés de médicaments, d’eau, de produits alimentaires et de première nécessité ont été reçus depuis le 21 octobre via le poste-frontière de Rafah, a indiqué dans la nuit du 4 au 5 novembre la branche palestinienne du Croissant-Rouge. Le début des livraisons d’aide humanitaire a ainsi commencé deux semaines après le début du conflit.Un mois des hostilitésLe 7 octobre, Israël a été soumis à une attaque à la roquette d'une ampleur sans précédent depuis la bande de Gaza dans le cadre de l'opération Déluge d’Al-Aqsa, annoncée par la branche militaire du mouvement palestinien Hamas. Les combattants de l’organisation se sont ensuite introduits dans les zones frontalières du sud d’Israël, où ils ont ouvert le feu sur des militaires et des civils, et ont également pris plus de 200 otages. En Israël, selon les autorités locales, plus de 1.400 personnes ont été tuées, dont 300 militaires, et plus de 5.000 ont été blessées.En représailles, l’Armée de défense israélienne a lancé l’opération Épées de fer contre le Hamas dans la bande de Gaza. En quelques jours, l’armée israélienne a repris le contrôle de toutes les zones peuplées proches de la frontière avec Gaza et a commencé à mener des frappes aériennes, notamment sur des quartiers civils. Israël a également annoncé un blocus complet de la région: l'approvisionnement en eau, nourriture, électricité, médicaments et carburant y a été interrompu. Plus tard, Tel Aviv a par ailleurs annoncé la reprise de l’approvisionnement en eau via deux sur trois conduites.En moins d’un mois, le nombre de victimes dans la bande de Gaza a dépassé 9.700 personnes, plus de 24.0800 ont été blessées. Selon diverses sources, environ 150 Israéliens pourraient être retenus par le Hamas. Le mouvement lui-même a déclaré qu'il y avait environ 200 à 250 prisonniers dans la bande de Gaza.

