Le sherpa sud-africain des BRICS commente l'éventuel retrait de l'Argentine du groupe

L’intention du nouveau Président argentin Javier Milei de se retirer des BRICS+ où l’Argentine devrait devenir membre à part entière en janvier prochain, pourrait lui faire perdre la valeur ajoutée que ce pays pourrait obtenir en restant au sein des BRICS, a déclaré à Sputnik Afrique Anil Sooklal, sherpa sud-africain des BRICS.L’Argentine a bénéficié d’une valeur ajoutée considérable en décidant de rejoindre les BRICS+ (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), son entrée est prévue à partir de 2024.Avant de noter qu'il ne faudrait pas s'adonner à des conclusions hâtives, puisqu'il n'y a pas encore eu de communications officielles du Président argentin élu sur le possible retrait de l'Argentine des BRICS.Un éventuel retrait sera-t-il une perte pour les BRICS?Selon lui, les BRICS disposent d'un vaste éventail de coopération entre ses pays membres, qui continuera à s'étendre avec l'arrivée des nouveaux membres et dont le groupe en bénéficiera. Cependant, c'est le droit démocratique de l'Argentine d'accepter ou de refuser, même si les BRICS ne seront pas plus pauvres du fait de l'absence d'un pays, a précisé M.Sooklal.Et de rappeler qu'un grand nombre de pays sont toujours très enthousiastes quant à l’adhésion aux BRICS, et beaucoup parmi les 22 pays qui ont demandé à adhérer, ont par la suite indiqué qu'ils étaient désireux de devenir membres à part entière.Selon le sherpa sud-africain, les BRICS s’efforceront "de travailler avec tous les pays qui le souhaitent pour mettre en œuvre notre programme commun".Expansion des BRICSLors du 15e sommet des BRICS, les dirigeants du groupe ont pris la décision d'élargir sa composition et ont invité six pays -l’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Égypte, l’Éthiopie, les Émirats arabes unis et l’Iran- à en devenir membres. https://fr.sputniknews.africa/20230824/ladhesion-de-6-nouveaux-membres-nest-que-la-premiere-etape-selon-un-sherpa-des-brics-1061599290.htmlCes pays sont libres d'accepter ou de refuser cette invitation.Cette dernière a été examinée sur la base d’une demande officielle formulée par les pays. Plus de 22 États ont demandé officiellement à devenir membres des BRICS et les dirigeants ont décidé par consensus d'élargir dans un premier temps le cercle aux six pays invités.

