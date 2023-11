https://fr.sputniknews.africa/20231120/en-quoi-lelection-de-javier-milei-peut-elle-changer-la-donne-en-argentine-1063684744.html

En quoi l’élection de Javier Milei peut-elle changer la donne en Argentine?

Un Président très rock’n roll. La victoire du bouillonnant Javier Milei aux élections présidentielles argentines promet d’avoir des conséquences sur la vie politique et économique du pays, déclarent à Sputnik plusieurs experts.Alors que la patrie du tango est confrontée à une inflation de 140%, Javier Milei devra tenter de redresser la barque, avec un programme qui propose de trancher dans les dépenses publiques, pour réduire les déficits budgétaires. Des coupes qu’il n’hésite d’ailleurs pas à revendiquer… tronçonneuse au poing !Le nouveau dirigeant, qui se dit lui-même "anarcho-capitaliste" devra cependant apprendre à faire des concessions, explique à Sputnik David Garcia, géopolitologue de l'Université nationale autonome du Mexique (UNAM). Javier Milei sera tenu de respecter les institutions, la constitution et devra composer avec l’opposition.Même constat chez l’écrivain et journaliste Cristian Alarcon, qui appelle les oppositions progressistes à se montrer "respectueuses" du choix des électeurs, tout en scrutant de près l’attitude de Javier Milei et les compromis qu’il sera amené à faire.Sortie des BRICS?Au-delà de son orientation économique très libérale, Javier Milei sera aussi attendu sur le terrain de la politique internationale. Les interrogations se posent notamment sur une adhésion au groupe des BRICS, que l’Argentine est censée intégrer au 1er janvier 2024.Partisan d’un rapprochement avec les États-Unis et l’Europe, le nouveau Président pourrait bien annuler le processus d’adhésion, affirme à Sputnik Alejandro Martinez Serrano, professeur de relations internationales à l’UNAM.Une opinion que ne partage pas David Garcia, qui souligne que l’administration Milei pourrait s’attacher à la "projection internationale" que les BRICS offrent à Buenos Aires. Une entrée dans les BRICS donnerait "beaucoup d’importance à l’Argentine", résume le géopolitologue.Ce 19 novembre, Javier Mileia remporté le deuxième tour des élections face à l’ancien ministre de l'Économie, Sergio Massa, avec 55,6% des suffrages contre 44,3%.

