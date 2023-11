https://fr.sputniknews.africa/20231122/vladimir-poutine-prend-la-parole-au-sommet-virtuel-du-g20--video-1063723503.html

En direct: Vladimir Poutine prend la parole au sommet virtuel du G20 – vidéo

Le chef du Kremlin prend la parole en marge du sommet virtuel du G20, présidé par l’Inde, en visioconférence. Suivez l'évènement en direct sur Sputnik Afrique. 22.11.2023, Sputnik Afrique

Vladimir Poutine prononce un discours ce 22 novembre au sommet virtuel du Groupe des Vingt (G20) en vidéoconférence.Dans un communiqué du 21 novembre, le service de presse du Kremlin a indiqué qu’il était prévu que les chefs d'État membres du Groupe discuteraient de la situation de l'économie et de la finance mondiales, de l'agenda climatique et de la numérisation.Les résultats de la présidence indienne de cette année seront également résumés lors de l’événement.Selon le porte-parole du dirigeant russe, Dmitri Peskov, M.Poutine a l'intention d'exposer la position russe sur la situation actuelle "très agitée" dans le monde.Deuxième sommet en un anIl s’agit du deuxième sommet du G20 cette année. Le précédent événement s'est déroulé à New Delhi les 9 et 10 septembre.La délégation russe y a été dirigée par le chef du ministère des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.Traditionnellement, les sommets du Groupe ont lieu une fois par an, mais en septembre, le Premier ministre indien Narenda Modi a proposé de réunir une session virtuelle pour examiner les propositions faites en septembre.Cette réunion doit être le résultat de la présidence indienne. New Delhi conserve son poste jusqu'au 30 novembre 2023 inclus. À partir du 1er décembre, la présidence passera au Brésil.

