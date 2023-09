https://fr.sputniknews.africa/20230909/le-g20-ouvre-ses-portes-en-inde-la-transformation-en-g21-grace-a-lafrique-est-actee-1061966978.html

Le G20 ouvre ses portes en Inde, la transformation en G21 grâce à l'Afrique est actée

Le G20 ouvre ses portes en Inde, la transformation en G21 grâce à l’Afrique est actée

Le 18e sommet du G20, qui réunira les dirigeants des 20 plus grandes économies du monde ce week-end à New Delhi, pourrait être l'occasion d'un élargissement... 09.09.2023

Les représentants du Groupe des 20, ainsi que plusieurs pays invités se réuniront ces 9 et 10 septembre à New Delhi. L'Inde accueillera ce forum pour la première fois. Les réunions auront lieu au grand centre d'exposition Bharat Mandapam. De plus, pour certains événements, un nouveau bâtiment a été construit, le Centre indien international des expositions."Une terre, une famille, un avenir" est la devise du sommet, alors que son thème principal est "Un monde inclusif et durable". Les participants discuteront des questions actuelles de politique et d’économie mondiales, ainsi que de transition énergétique et de numérisation.L’ordre du jour comprend ainsi la promotion de la croissance économique mondiale et le renforcement du commerce international, la lutte contre la pauvreté et la faim, le développement de l’éducation et des soins de santé, la transformation numérique et les questions liées au changement climatique.La partie russe espère que le document final du sommet couvrira en détail la question des règlements en monnaies nationales, a fait savoir à Sputnik Dmitri Biritchevsky, directeur du département de coopération économique du ministère russe des Affaires étrangères.Élargissement en G21 grâce à l'Union africaineUne attention particulière sera accordée à l'initiative visant à inclure l'Union africaine parmi les membres à part entière du G20. La Russie a été l'un des premiers à soutenir cette candidature. L'admission de cette union régionale est en effet prévue lors du sommet de New Delhi: le projet de déclaration des dirigeants inclut ce point.Participation de la RussieLa 18e édition du sommet réunira des représentants de toutes les régions du monde: l'Argentine, le Brésil et le Mexique en Amérique latine, les États-Unis et le Canada en Amérique du Nord, l'Europe sera représentée par la France, l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne et des responsables de l’Union européenne, l'Inde, la Chine, l'Indonésie, la Corée du Sud et le Japon pour la région asiatique, le Moyen-Orient sera représenté par la Turquie et l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud représentera l’Afrique et l’Australie pour l’Océanie.Pour la deuxième année consécutive, la Russie sera représentée au sommet par le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. En 2022, il s’était rendu en Indonésie.L'agence de presse Reuters doutait le 1er septembre que le Président chinois Xi Jinping soit présent au sommet, mais aucune information officielle n'a été communiquée par Pékin.Comme le veut la tradition, outre les représentants des membres permanents, le sommet accueillera également plusieurs invités. Cette année, parmi ceux-ci figurent les dirigeants des Émirats arabes unis, de l'Égypte, d'Oman, de Maurice et du Bangladesh, ainsi que les dirigeants des Pays-Bas, de l'Espagne, de Singapour et du Nigeria.La délégation de l’Ukraine n’a pas reçu d’invitation.

