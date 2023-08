https://fr.sputniknews.africa/20230831/le-president-chinois-pourrait-esquiver-le-sommet-du-g20-en-inde-tout-comme-poutine-1061767009.html

Le Président chinois pourrait esquiver le sommet du G20 en Inde, tout comme Poutine

Le Président chinois pourrait esquiver le sommet du G20 en Inde, tout comme Poutine

Le dirigeant chinois n'a pas l'intention de s'entretenir en personne avec les leaders des pays du G20 lors du prochain sommet en Inde, ont confirmé à Reuters... 31.08.2023, Sputnik Afrique

Le Président chinois Xi Jinping ne participera probablement pas au sommet des dirigeants du G20 en Inde la semaine prochaine, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier en Inde et en Chine.Deux responsables indiens, un diplomate basé en Chine et une personnalité officielle travaillant pour le gouvernement d'un autre pays du G20, ont affirmé, sous couvert d’anonymat, que le Premier ministre Li Qiang devrait représenter Pékin à la réunion des 9 et 10 septembre à New Delhi.De son côté, l'AFP cite un responsable européen confirmant, également sous couvert de l'anonymat, que Xi Jinping ne prévoit pas d'être présent au sommet en Inde."Selon mes dernières informations (...), Xi n'avait pas l'intention de s'y rendre, ce serait le Premier ministre", aurait déclaré ce responsable à des journalistes à Bruxelles.Pas de rencontre avec BidenLe sommet en Inde était considéré comme un lieu où M.Xi aurait pu rencontrer son homologue américain Joe Biden, qui a confirmé sa présence, alors que les deux superpuissances cherchent à stabiliser leurs relations détériorées par une série de tensions commerciales et géopolitiques.Xi Jinping a rencontré Joe Biden pour la dernière fois en marge du sommet du G20 à Bali, en Indonésie, en novembre dernier, rappelle Reuters.Le Président russe Vladimir Poutine avait pour sa part déjà annoncé qu'il ne se rendrait pas à New Delhi et qu'il enverrait à sa place le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

