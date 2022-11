https://fr.sputniknews.africa/20221117/sommet-du-g20-la-voix-du-g7-ne-domine-plus-1057001315.html

Sommet du G20: "La voix du G7 ne domine plus"

Sommet du G20: "La voix du G7 ne domine plus"

Le document final adopté à l'issue du récent sommet du G20 en Indonésie montre que les pays du G7 perdent progressivement leur domination au sein de cette... 17.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-17T08:37+0100

2022-11-17T08:37+0100

2022-11-17T08:38+0100

g20

g7

russie

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/11/1057001162_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_0bad5493b72a8b564f2eac6d50c1620d.jpg

Les participants au sommet du G20 à Bali ont fait preuve d'hypocrisie sur certains thèmes, mais la déclaration finale a montré que le G7 y a perdu sa domination, a déclaré à Sputnik la "sherpa" russe – représentante du Président au G20 - Svetlana Loukach à l'issue de la rencontre.L'hypocrisie qu'elle a évoquée s’est manifestée, selon Mme Loukach, sur le thème du climat, en particulier sur le respect des engagements pris et le marché alimentaire."Le rapport de forces change"Moscou et ses partenaires des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) et d'autres pays amicaux qui ne se sont pas joints aux sanctions occidentales ont réussi à "rétablir l'équilibre sur tous les thèmes, que ce soit la sécurité alimentaire, le climat ou la transformation numérique et l'énergie", a ajouté la responsable.Notamment, le passage aux paiements en monnaies nationales a été débattu lors du sommet indonésien, et plusieurs économies émergentes, dont la Turquie et les pays des BRICS, sont d'accord avec la Russie qu'il s'agit là d'une voie d'avenir, selon Mme Loukach.Un texte final très débattuÀ l'issue du sommet qui s'est tenu à Bali les 15 et 16 novembre, un communiqué commun a été adopté après des négociations "très difficiles", selon le Président indonésien Joko Widodo cité par l'AFP.Les discussions les plus vives ont porté sur la condamnation de l'opération militaire menée par la Russie en Ukraine. Le texte note que la "plupart" des membres du G20 l'ont condamnée "fermement". Selon le porte-parole du Kremlin, Moscou est satisfait des résultats du G20 car le document final a fixé les différences d'approches du conflit ukrainien.Le communiqué appelle également à l'extension d'un accord pour l'exportation des céréales par les ports ukrainiens de la mer Noire qui arrive à expiration le 19 novembre.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

g20, g7, russie, international