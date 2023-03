https://fr.sputniknews.africa/20230321/moscou-et-pekin-soutiennent-la-participation-de-lunion-africaine-au-g20-1058277853.html

Moscou et Pékin soutiennent la participation de l’Union africaine au G20

Moscou et Pékin soutiennent la participation de l’Union africaine au G20

Les Présidents russe et chinois sont favorables à ce que l’Union africaine travaille avec le G20. Ils ont exprimé cette position dans leur déclaration... 21.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-21T21:15+0100

2023-03-21T21:15+0100

2023-03-21T21:15+0100

international

g20

afrique

union africaine (ua)

vladimir poutine

xi jinping

russie

chine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/15/1058277703_0:0:2429:1367_1920x0_80_0_0_ed0d5ce7f8e6d93f50148aaab833b7b4.jpg

La Russie et la Chine "soutiennent la participation de l’Union africaine (UA) au G20", ont annoncé ce mardi 21 mars les Présidents Xi Jinping et Vladimir Poutine dans une déclaration publiée par le Kremlin.Selon les deux chefs d’État, ces efforts doivent permettre aux pays émergents et en voie de développement d’être mieux représentés au sein des organisations internationales.

afrique

russie

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, g20, afrique, union africaine (ua), vladimir poutine, xi jinping, russie, chine