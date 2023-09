https://fr.sputniknews.africa/20230903/lunion-africaine-au-g20-ce-pays-membre-des-brics-soutient-cette-idee-1061838109.html

L’Union africaine au G20? Ce pays membre des BRICS soutient cette idée

L’Union africaine au G20? Ce pays membre des BRICS soutient cette idée

À quelques jours du sommet du G20 à New Delhi, le chef du gouvernement indien s’est de nouveau exprimé sur l’idée d’approuver l’adhésion de l’Union africaine à... 03.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-03T19:02+0200

2023-09-03T19:02+0200

2023-09-03T19:02+0200

brics

afrique

g20

union africaine (ua)

colonialisme

inde

narendra modi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/06/0d/1045726819_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_5b0cbec43a1b85552f5422cd6d2d4e8e.jpg

L'Inde soutient l’adhésion de l'Union africaine en tant que membre à part entière du Groupe des 20 plus grandes économies, a déclaré le Premier ministre Narendra Modi auprès de l’agence d’information Press Trust of India (PTI), à l’approche du sommet annuel de l’organisation qui se tiendra à New Delhi.Selon lui, aucun plan pour l'avenir de la planète ne peut réussir sans la représentation et la reconnaissance de toutes les voix.L’Afrique représente une "priorité absolue" pour l’Inde, laquelle œuvre pour l’inclusion de ceux qui ont le sentiment que leur voix n'est pas entendue à l’échelle internationale, indiquait le chef de l’État indien dans une interview accordée à PTI fin août.La même déclaration avait été faite le 24 août par le dirigeant lors du sommet des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) à Johannesburg. M.Modi avait souligné que le futur des pays du Sud était "l’impératif de notre époque". Il avait alors espéré que ses collègues des BRICS soutiendraient son idée de faire participer l'Union africaine au sein du G20.Au cours des dernières années, l’Inde s’est toujours positionnée comme un porte-voix de premier plan, signalant les préoccupations, les défis et les aspirations du Sud global ou des pays en développement, en particulier du continent africain, a souligné M.Modi, toujours auprès du PTI.Unis par le passé colonialFaisant valoir "l’affinité naturelle" et les liens culturels et commerciaux avec l’Afrique, le Premier ministre a également évoqué "une histoire commune de mouvements contre le colonialisme". Selon lui, les relations indo-africaines se sont encore renforcées ces dernières années. En citant un exemple, Narenda Modi est revenu sur le Sommet du Forum Inde-Afrique en 2015, auquel plus de 50 pays d’Afrique ont participé.En 2017, un sommet de la Banque africaine de développement s’est tenu pour la première fois hors d’Afrique, dans la ville indienne d’Ahmedabad.Lors du sommet des BRICS, le Premier ministre indien a aussi indiqué que l’Inde était l’un des partenaires clés des pays africains. Notamment, elle est le quatrième le plus grand partenaire commercial d’Afrique et le cinquième en termes d’investissements. Selon lui, 16 ambassades et missions diplomatiques supplémentaires ont été ouvertes.

afrique

inde

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

brics, afrique, g20, union africaine (ua), colonialisme, inde, narendra modi